Muitos brasileiros possuem muitas dificuldades em conseguirem crédito na praça. Existem poucas modalidades de empréstimo que conseguem ofertar com facilidade aos seus clientes e principalmente entregar uma boa taxa de juros. Pensando nisso — algumas instituições financeiras liberaram um grande atrativo: empréstimo com a garantia do celular. Podendo ser uma luz no fim do túnel para muitos negativados — esta modalidade vem ganhando bastante fama nos últimos anos. Veja como funciona e como contratar.

Fato ou Fake Veja se dá para usar celular como crédito em empréstimo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona esse tipo de empréstimo?

A grande dificuldade dos bancos é “confiar” em seus clientes. Haja vista que o risco de inadimplência é bem alto. Logo, quando há uma garantia do pagamento — o banco confia nos seus clientes e acaba oferecendo mais prazo para pagamento e menos taxas de juros.

Como é o caso do empréstimo consignado. Existem bancos que realizam empréstimo com garantia de imóveis, veículos, etc. Logo — surgiu a modalidade de empréstimo com a garantia do dispositivo celular.

O cliente terá um agravante a mais que o obrigará a quitar sua dívida. Caso contrário, o seu celular ficará inutilizável até que a dívida seja paga. O dispositivo não será apreendido, mas antes da contratação do empréstimo é instalado um software de bloqueio no dispositivo.

Logo — caso o cliente não pague a dívida, o banco irá bloquear o dispositivo. O mesmo irá funcionar somente para chamadas de emergência. Bem como para o Samu ou Polícia. No mesmo instante que o cliente pagar a dívida, o banco realiza o desbloqueio do dispositivo celular.

Leia mais: Precisa de R$ 1.750,00 em setembro? MEI pode sacar quase o dobro na Caixa

Quais são os bancos que disponibiliza essa modalidade?

Por mais que seja algo inovador nem todos os bancos disponibilizam essa novidade para os seus clientes. Entretanto, é possível encontrar excelentes instituições que já começaram a oferecer essa modalidade de crédito para os seus clientes.

SuperSim: uma instituição que está ganhando bastante notoriedade na internet, o empréstimo com garantia de celular pode ser contratado de maneira totalmente online. Sendo possível solicitar até R$ 2.500 que podem ser pagos em 12 vezes. É necessário que o cliente tenha no mínimo 18 anos.

Bom pra Crédito: por mais que seja uma das referências do setor, esta instituição só aceita aparelhos Samsung. Ademais, as taxas de juros começam a partir de 0,75% ao mês. É necessário que o cliente tenha um bom score de crédito. O empréstimo pode ser usado por qualquer brasileiro interessado, todos passam por análise.

Portanto, é uma excelente modalidade de crédito. Mas é válido ressaltar acerca do perigo da inadimplência. Caso o valor não seja pago o dispositivo ficará bloqueado, causando grandes problemas. Lembrando que haverá um software de terceiros instalado no aplicativo. Tudo é prescrito por contrato, não é possível reverter as cláusulas.

Logo, é de suma importância pensar bastante antes de realizar a contratação desse tipo de empréstimo.

Leia mais: Conheça os 7 países que pagam em DINHEIRO para novos moradores