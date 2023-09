Conheça os 7 países que pagam em DINHEIRO para novos moradores

Alguns países do continente europeu estão buscando uma solução criativa e vantajosa para diminuir o envelhecimento da sua população. Dentre as ofertas consideravelmente atraentes estão uma ajuda financeira e até mesmo a disponibilidade de moradia gratuita. Ficou curioso? Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre quais os 7 países que oferecem tal possibilidade e quais os requisitos para morar em um deles.

O sonho de morar na Europa ao seu alcance

Diante do desafio crescente relacionado ao envelhecimento da população na Europa, nos últimos anos, várias regiões desse continente têm buscado maneiras criativas de abordar essa situação que afeta um terço de seus habitantes. Estima-se que até 2050, um a cada três indivíduos terá atingido a idade de 65 anos ou mais.

Dentre essas soluções inovadoras, uma merece destaque. A oferta de benefícios econômicos substanciais para atrair novos moradores para determinadas regiões de países europeus. Esses incentivos abrangem desde auxílio financeiro direto até a disponibilidade de habitação gratuita, com o intuito de causar mudanças expressivas no perfil demográfico de cada país. A seguir, saiba mais detalhadamente os países europeus que estão implementando essas alternativas atraentes.

7 países europeus que pagam para você morar em determinadas cidades

1. Irlanda

A Irlanda, conhecida por sua beleza natural, cultura rica e população acolhedora, é uma opção interessante para quem busca um recomeço. Este país oferece um incentivo de 84 mil euros, o equivalente a aproximadamente 450 mil reais, para aqueles que optam por se mudar para áreas rurais, contribuindo assim para o desenvolvimento dessas comunidades.

2. Ponga, Espanha

Ponga, uma cidade situada nas montanhas da Espanha, caracteriza-se por sua natureza exuberante e clima agradável. Com apenas 600 habitantes e uma taxa de natalidade em declínio, a cidade oferece 3 mil euros (cerca de 16 mil reais) para famílias com filhos, e 2 mil euros (cerca de 10 mil reais) para solteiros e casais que optam por se mudar para lá, uma tentativa de combater o envelhecimento da população.

3. Antikythera, Grécia

Antikythera, uma ilha grega no Mar Mediterrâneo, conhecida por suas belas praias, ruínas históricas e estilo de vida tranquilo, enfrenta o desafio de revitalizar suas comunidades remotas, já que conta apenas com 20 habitantes. De maneira surpreendente, a ilha oferece moradia, terreno e 250 euros mensais (aproximadamente 2.600 reais) por três anos para aqueles que optam por se estabelecer lá.

4. Presicce, Itália

Situada na região da Puglia, na Itália, Presicce é famosa por sua arquitetura barroca, culinária deliciosa e clima ensolarado. A cidade, com cerca de 5 mil habitantes, deseja atrair novos residentes para impulsionar sua economia local, oferecendo um incentivo considerável de 30 mil euros para quem compra uma propriedade na área.

5. Sardenha, Itália

A ilha italiana da Sardenha é renomada por suas praias paradisíacas, cultura diversificada e alta qualidade de vida. Com uma população de aproximadamente 1,6 milhão de habitantes, a Sardenha busca incentivar as pessoas a se mudarem para as regiões rurais e montanhosas. Em troca, oferece 15 mil euros (cerca de 80 mil reais) para aqueles que escolhem estabelecer-se nessas áreas e contribuir para a economia local.

6. Rúbia, Espanha

Localizada na província de León, na Espanha, Rúbia é uma cidade espanhola com um rico patrimônio histórico e cultural, além de um ambiente acolhedor. Com aproximadamente 1 mil habitantes, a cidade está preocupada com a diminuição do número de alunos em suas escolas. Para enfrentar esse desafio, oferece um auxílio mensal de até 150 euros (cerca de 804 reais), preferencialmente para famílias que optam por se mudar para a cidade.

7. Calábria, Itália

Calábria, uma região italiana localizada no sul do país, é caracterizada por sua paisagem variada, que inclui montanhas, colinas e litoral. Com uma população de cerca de 2 milhões de habitantes, a região busca estimular a residência em vilarejos com menos de 2 mil habitantes, oferecendo um incentivo substancial de 28 mil euros (cerca de 150 mil reais) para aqueles que escolhem se mudar para esses lugares pitorescos.

Já arrumou suas malas?

Agora que você está por dentro das opções atraentes em vários países europeus que oferecem incentivos financeiros, pode ser o momento certo para reconsiderar qual será o seu próximo destino. Essas oportunidades não apenas proporcionam um novo começo, mas também contribuem para o desenvolvimento de comunidades em regiões que precisam de novos habitantes para prosperar.

