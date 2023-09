Quais dados serão colocados nas NOVAS PLACAS de carros no Brasil

Há exatos cinco anos eram implementadas em todo o país as placas Padrão Mercosul. Com a adoção desse padrão, as informações sobre o município e o estado do veículo foram retiradas das placas, entrando em conformidade com o modelo do bloco econômico ao qual o Brasil pertence. No entanto, o visual unificado da nova placa não caiu nas graças dos brasileiros ao longo deste tempo. Saiba o que pode mudar se um novo formato de placa for introduzido no país, logo abaixo.

Projeto de Lei em andamento no Senado sugere que placas dos veículos que circulam pelo país voltem a informar a cidade onde o automóvel foi registrada. | Foto: Reprodução / Detran – RJ

As novas placas nos mínimos detalhes

No Brasil, a responsabilidade pela emissão das placas de identificação dos veículos recai sobre o Detran de cada estado e do Distrito Federal. Antigamente, as placas exibiam informações sobre o município e o estado de origem do veículo de forma impressa.

Além disso, essas placas eram compostas por uma combinação de números e letras, seguindo o formato XXX-2222, conhecido como placa de identificação. Mas a grande pergunta é: você sente saudades desse antigo formato? Continue a leitura para saber as novidades que estão por vir envolvendo a tradicional ‘identidade’ do seu carro.

Entenda o formato atual das placas

Desde setembro de 2018, as placas adotaram um novo sistema alfanumérico, conforme estabelecido pelo Padrão Mercosul. Nesse novo formato, os números e letras são organizados de maneira diferente, como BRA3J85. Com a adoção desse padrão, as informações sobre o município e o estado do veículo foram retiradas das placas, entrando em conformidade com o modelo do bloco econômico ao qual o Brasil pertence.

Outro objetivo desta mudança foi de unificar e modernizar o sistema de identificação de veículos nos países membros do bloco do Mercosul. No entanto, após cinco anos da implementação, ainda é possível notar que a unificação não foi totalmente concretizada, principalmente em relação aos veículos mais antigos.

E em meio a muitos impasses e a uma aceitação não muito favorável por parte dos brasileiros, a permanência desse modelo de placa pode estar ameaçada. Mas afina, existe a possibilidade de o sistema de placas do Mercosul ser substituído? Saberemos a seguir.

Placas ‘mais completas’ podem voltar?

Atualmente, está em discussão no Congresso Nacional, um projeto de lei (PL) para reintroduzir as antigas informações nas placas. O PL 3.214/2023 propõe a inclusão novamente da cidade e do estado de registro do veículo nas placas.

Atualmente, essa proposta está sendo analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, se aprovada, seguirá para debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das instâncias decisórias mais importantes.

Mudanças aumentam segurança, segundo auto da PL

O autor da proposta, o senador Esperidião Amin (PP-SC), argumenta que a reintrodução dessas informações nas placas é de extrema importância, uma vez que fortalece a segurança pública e simplifica o trabalho dos agentes de trânsito. De acordo com o senador, as informações nas placas permitem às autoridades agir mais rapidamente em casos de roubos, furtos, infrações e delitos, pois facilitam a identificação e classificação dos veículos suspeitos com base na cidade e estado registrados no automóvel.

Amin ressalta que a precisão e eficiência da Polícia Rodoviária e dos agentes de trânsito dependem desses detalhes. Além das razões relacionadas à segurança e fiscalização, o parlamentar enfatiza que as informações nas placas também contribuem para um maior senso de identidade regional entre os condutores.

