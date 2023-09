Governo pagará R$ 1.420,00 no Bolsa Família em setembro; veja se você está na lista

O repasse do programa de transferência de renda Bolsa Família referente ao mês de setembro já foi confirmado diretamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a novidade é que os beneficiários têm a oportunidade de solicitar uma parcela no valor de R$ 1.420. Continue a leitura para saber em detalhes todo o processo que irá garantir esses valores para você seus familiares.

Já recebeu a CONVOCAÇÃO Quem ganha Bolsa Família deve ficar atento | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bônus extra para o seu benefício de setembro?

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro está confirmado, com a notícia vinda diretamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

A novidade é que os beneficiários têm a oportunidade de solicitar uma parcela no valor de R$ 1.420. Continue a leitura para saber em detalhes todo o processo que irá garantir esses valores para você seus familiares.

Requisitos para receber o benefício

Para ser elegível ao programa de transferência de renda Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas regras essenciais, conforme detalhado abaixo:

Atualização no Cadastro Único (CadÚnico) : Certifique-se de que suas informações estejam atualizadas neste cadastro.

: Certifique-se de que suas informações estejam atualizadas neste cadastro. Limite de renda: É importante respeitar o limite de renda, que não deve ultrapassar R$ 218.

Como é feito o cálculo do auxílio?

Para que possamos esclarecer como é calculado o valor que cada família recebe no Bolsa Família, é válido explicar que o valor mínimo é calculado com base no Benefício de Renda de Cidadania, que concede R$ 142 por cada integrante do grupo familiar, até chegar a um máximo de R$ 600. No entanto, se a família for maior, as quantias podem superar o salário mínimo.

Para alcançar a parcela de R$ 1.420, os beneficiários devem compor uma família com pelo menos dez integrantes. Somente assim será possível receber esse valor extraordinário. Veja abaixo o passo a passo para verificar se você foi aprovado no benefício, a seguir.

Contato com o Bolsa Família para aprovação:

O Ministério do Desenvolvimento Social faz análises dos cadastros todos os meses, antes de efetuar os pagamentos. Se houver pendências ou irregularidades, novos beneficiários podem ser selecionados. Para verificar se você foi aprovado, utilize os seguintes canais:

Ligue para a Central do MDS pelo número 121 .

. Acesse a seção “Fale Conosco” no site do MDS .

. Utilize o aplicativo do Bolsa Família .

. Consulte a seção “Meus Benefícios” no site do CadÚnico .

. Visite uma agência da Caixa pessoalmente.

Cronograma completo do Bolsa Família para setembro:

Final do NIS 1 – 18 (disponível em 16/09).

Final do NIS 2 – 19.

Final do NIS 3 – 20.

Final do NIS 4 – 21.

Final do NIS 5 – 22.

Final do NIS 6 – 25 (disponível em 23/09).

Final do NIS 7 – 26.

Final do NIS 8 – 27.

Final do NIS 9 – 28.

Final do NIS 0 – 29.

Como ter acesso ao meu saldo?

Você pode acessar essas parcelas através do Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS. Além disso, os valores também podem ser movimentados utilizando o antigo cartão do Auxílio Brasil. Esteja atento às datas e aos requisitos para garantir o seu benefício.

