A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que instituições bancárias, como a Caixa e demais bancos adotaram o feriado nacional, que acontece na próxima quinta-feira (7), em celebração do dia da Independência do Brasil. A recomendação do órgão é que planejem suas transações com antecedência, sendo recomendado que antecipem pagamentos e movimentações financeiras. A seguir, saiba outras maneiras para sacar o seu dinheiro em pleno feriado.

Agências Caixa fecharam em todo o Brasil; e agora? Veja como sacar dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

De portas fechadas

Na próxima semana, as agências da Caixa estarão fechadas em todo o Brasil devido ao feriado de Independência do Brasil, que ocorre no dia 7 de setembro. No entanto, os clientes da Caixa não precisam se preocupar, pois há alternativas disponíveis para realizar suas transações financeiras durante esse período.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que outras instituições bancárias também adotaram o feriado, portanto, é importante que os clientes de outros bancos também planejem suas transações com antecedência, sendo recomendado que antecipem pagamentos e movimentações financeiras, pois não haverá atendimento presencial nesse dia.

Os serviços de autoatendimento, no entanto, como o site da Caixa e os aplicativos, estarão disponíveis para os usuários. Saiba mais dicas, a seguir, para não ser pego desprevenido com o recesso bancário no feriado nacional da próxima quinta-feira.

Como realizar saques em feriados?

De maneira geral, todas as instituições bancárias ofereceram serviços essenciais através de seus aplicativos para dispositivos móveis. A Caixa Econômica Federal disponibiliza o Internet Banking e seu aplicativo para que os clientes possam realizar transações online.

O Bradesco também oferece serviços similares para seus clientes, permitindo que utilizem a plataforma online. Já o Banco do Brasil possui um sistema de autoatendimento pela internet para facilitar as transações dos usuários. Enquanto o Itaú disponibiliza um aplicativo móvel que permite aos clientes gerenciar suas contas e fazer saques, o banco Santander também oferece suporte aos clientes por meio de seu site durante feriados.

Outros feriados devem interromper serviços bancários em 2023

Além do feriado do dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, é importante lembrar que, como o de costume, os feriados nacionais ainda não acabaram, mesmo faltando poucos meses para o final de 2023. Assim como no feriado da próxima quinta-feira, os demais recessos em caráter nacional também influenciarão no funcionamento das agências bancárias.

Confira os próximos feriados, logo abaixo:

12 de outubro – Nossa Senhora de Aparecida;

2 de novembro – Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

25 de dezembro – Natal.

Alternativas úteis

Certifique-se de planejar suas transações financeiras com antecedência em feriados para evitar contratempos. Utilizar os serviços de Internet Banking e aplicativos móveis é uma maneira conveniente de gerenciar suas finanças durante esses períodos de fechamento das agências bancárias.

