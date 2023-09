Vênus agitará a semana e transformará a vida destas pessoas

Exatamente no dia 3 de setembro, domingo, o planeta do amor, denominado Vênus, saiu oficialmente do seu famoso período retrógrado e voltou a se movimentar de maneira direta. E isso, por sua vez, definitivamente irá gerar as mais diversas mudanças na vida dos nativos de alguns signos que fazem parte do horóscopo utilizado no Ocidente.

E, de modo geral, é válido frisar que tais mudanças não precisam causar medo, uma vez que boa parte delas está voltada para bons acontecimentos.

Mais detalhes sobre esse assunto tão animador, principalmente para os amantes da astrologia, podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Os signos cujos nativos terão as vidas transformadas pelo planeta Vênus

Literalmente todo movimento que ocorre nos céus acaba afetando as pessoas, por conta de seus signos. Porém, o que muitos ainda não sabem é que não necessariamente os 12 signos que compõem o zodíaco são afetados de uma única vez.

No que diz respeito ao movimento direto do planeta Vênus, por exemplo, somente os nativos de 3 signos específicos verão suas vidas sendo transformadas, conforme será explicado a seguir:

A transformação de Vênus no signo de Capricórnio

Nas mudanças e novos incentivos que nascem no coração estão chegando: este será o momento ideal para sentir a segurança necessária para se conectar e se envolver mais nos relacionamentos, de forma mais positiva, fluida e harmoniosa.

A intimidade, de modo geral, estará em alta, bem como todas as aproximações que forem realmente sinceras.

A transformação de Vênus no signo de Aquário

Um carisma especial irá surgir, abrindo portas e tomando conta de tudo não só no que diz respeito às novas oportunidades: os caminhos de libertação para os problemas que afligem o coração também irão se abrir significativamente.

Os obstáculos que surgiram recentemente serão finalmente ultrapassados, enquanto a autoconfiança irá se expandir de uma forma realmente poderosa.

A transformação de Vênus no signo de Peixes

O último dos signos do horóscopo ocidental, Peixes, também receberá transformações em sua vida por conta da movimentação do planeta Vênus.

Uma energia única irá ajudar seus nativos a enxergarem as coisas de um jeito muito mais certeiro e muito mais profundo, para que, desta forma, consigam ter clareza e, também, consigam resolver todas as questões em aberto, no que diz respeito aos relacionamentos.

O pisciano que havia escolhido ignorar os sinais de alerta em relação a certas conexões não irá mais se esquivar da verdade, e isso transformará totalmente sua vida amorosa.

O papel que o planeta Vênus exerce dentro da astrologia

Embora neste momento influencie os signos acima citados, o planeta Vênus, dentro da astrologia, atua como o regente de Libra e de Touro, sendo reconhecido como o planeta do dinheiro, das artes, da beleza e do amor, por exemplo.

É por meio dele que se pode compreender a forma como uma pessoa seduz, ou mesmo a forma como ela se expressa de modo geral.

Mas vale lembrar, por fim, que a melhor forma de entender como ele pode afetar uma pessoa é por meio de um mapa astral, que deve ser feito por um astrólogo profissional.

