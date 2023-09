O que aconteceu com jovem que cheirou pimenta e foi parar na UTI? Aniversário está próximo

Thais Medeiros, que sofreu danos cerebrais devido à reação alérgica severa por cheirar pimenta, passou mais de 20 dias na UTI e enfrentou um quadro de pneumonia neste período. Adriana, a mãe de Thais, revelou que sua filha já sofria de bronquite e asma e tinha histórico de crises alérgicas, inclusive tendo sido internada por cinco dias anteriormente devido a uma infecção pulmonar. Siba mais detalhes sobre estado de saúde da jovem trancista, a seguir.

Mãe de jovem internada após filha cheirar pimenta lamenta que jovem passará aniversário no hospital. | Foto: Matheus Lopes de Oliveira / Arquivo Pessoal

Aniversário no hospital

A mãe de Thais Medeiros, a jovem que foi hospitalizada após inalar pimenta, expressou tristeza pelo fato de sua filha ter que passar seu aniversário no hospital. Adriana Medeiros compartilhou em suas redes sociais que Thais está programada para receber alta no próximo dia 9 de setembro.

Ela compartilhou suas preocupações, dizendo: “Nós realmente gostaríamos que ela pudesse voltar para casa antes de seu aniversário, que é em 7 de setembro, mas nos informaram que não é possível”, postou Adriana em uma rede social.

Quadro clínico não apresenta novidades

A mãe da trancista também aproveitou a oportunidade para se desculpar com seus seguidores pela falta de atualizações sobre a saúde de sua filha e revelou que está passando por momentos difíceis. “Peço perdão pela falta de notícias, mas tenho enfrentado dias bem difíceis, ainda estou muito abalada com tudo o que tem acontecido e o que estamos enfrentando com nossa filha”, escreveu Adriana.

Desde que Thais foi internada em fevereiro deste ano, Adriana tem sido responsável pelo cuidado de sua filha e suas duas netas. Os médicos que acompanham Thais afirmam que os danos neurológicos que ela sofreu são irreversíveis.

Quadro clínico da Thais Medeiros não evoluiu e jovem permanece internada. | Foto: Montagem – Arquivo Pessoal / Redes Sociais

Saída da UTI

Thais Medeiros deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava hospitalizada desde 4 de agosto, no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). A notícia foi compartilhada por sua mãe, Adriana Medeiros, em uma rede social, no dia 14 de agosto.

“Graças a Deus, Thais acabou de sair da UTI e está sendo encaminhada para quarto agora. Louvado seja Deus!!!”, revelou a mãe da jovem, que relatou ainda que sua filha agora está no quarto e que mais uma etapa foi vencida.

A mãe de Thais contou ainda que a trancista já respirava sem ajudar de aparelhos desde quarta-feira, 9 de agosto. Espero que tudo continue a correr bem daqui para a frente”. Thais havia recebido alta médica em 31 de julho, mas infelizmente precisou ser readmitida em 4 de agosto devido a uma forte febre e urina com coloração avermelhada.

Relembre o caso

Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, estava na casa de seu namorado em Anápolis, almoçando com a família quando inalou o cheiro de um pote de pimenta bode em conserva e teve uma reação adversa grave. Ela foi encaminhada com urgência para a Santa Casa de Anápolis e logo após foi transferida para um hospital em Goiânia. O incidente ocorreu há mais de cinco meses, em 17 de fevereiro.

Thais sofreu danos cerebrais devido à reação alérgica severa e perdeu a capacidade de andar e falar. Além disso, ela passou mais de 20 dias na UTI e enfrentou um quadro de pneumonia neste período. Adriana, a mãe de Thais, revelou que sua filha já sofria de bronquite e asma e tinha histórico de crises alérgicas, inclusive tendo sido internada por cinco dias anteriormente devido a uma infecção pulmonar.

