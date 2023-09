Aprenda a economizar dinheiro com 14 formas de usar a pasta de dente

O cuidado com os dentes é essencial para a manutenção de uma vida saudável e a escolha da pasta de dente pode ter um fato decisivo para a garantia de uma higiene adequada. No entanto, a utilidade dos cremes dentais vão muito além, sendo muito úteis em diversas situações do dia a dia, economizando dinheiro e obtendo resultados satisfatórios. A seguir, saiba as 14 dicas para utilizar a pasta de dente e economizar um bom dinheiro.

Dentes limpos e economia no bolso

A pasta de dente desempenha um papel de extrema importância na higiene bucal, mas suas utilidades vão muito além da escovação dos dentes.

Continue a leitura, logo abaixo e saiba as 14 maneiras mais surpreendentes de usar o seu creme dental, o que pode resultar em economias significativas em diversas situações.

As 14 maneiras inteligentes de se usar a pasta de dente

1. Limpeza de escovas de dente

Se você não possui um limpador específico para escovas de dente, não se preocupe. A pasta de dente pode ser uma aliada eficaz para manter as cerdas da sua escova limpas. Basta esfregar as cerdas com uma pequena quantidade de pasta de dente e enxaguar com água.

2. Remoção de manchas em roupas

A pasta de dente também pode atuar como um removedor de manchas em roupas leves, como aquelas causadas por canetas, café ou vinho. Aplique uma pequena quantidade de pasta de dente na mancha, esfregue suavemente e deixe agir por alguns minutos antes de lavar a peça normalmente.

3. Afiar facas

Surpreendentemente, a pasta de dente pode ajudar a afiar facas cegas. Basta esfregar uma pequena quantidade de pasta de dente nas lâminas e utilizar um pano macio para obter resultados melhores.

4. Limpeza do fogão

Manchas de gordura e sujeira no fogão podem ser facilmente removidas com a pasta de dente. Esfregue as áreas afetadas com uma pequena quantidade de pasta e um pano úmido para deixá-lo brilhando novamente.

5. Limpeza da pia da cozinha

Assim como no fogão, a pasta de dente é uma aliada na remoção de manchas de gordura e sujeira na pia da cozinha. Esfregue as manchas com pasta de dente e um pano úmido para restaurar o brilho da superfície.

6. Limpeza do vaso sanitário

Para eliminar manchas e sujeira no vaso sanitário, aplique pasta de dente e esfregue com um pano úmido. Essa técnica pode deixar o vaso com uma aparência mais limpa e fresca.

7. Limpeza de janelas

Surpreendentemente, a pasta de dente também pode ser utilizada na limpeza de janelas. Esfregue uma pequena quantidade de pasta nas superfícies de vidro com um pano úmido para obter um resultado brilhante.

8. Remoção de adesivos

A pasta de dente é uma alternativa eficaz para remover adesivos de superfícies lisas. Aplique pasta de dente sobre o adesivo, esfregue com um pano úmido e veja o adesivo se soltar sem deixar resíduos.

9. Remoção de manchas em sapatos

Manchas leves em sapatos podem ser eliminadas com pasta de dente. Aplique a pasta sobre a mancha, esfregue com um pano úmido e restaure a aparência dos seus calçados.

10. Limpeza de talheres

A pasta de dente também pode ser usada para limpar talheres. Aplique uma pequena quantidade de pasta em uma escova de dentes e esfregue os talheres. Deixe a pasta de dente agir por alguns minutos e enxágue com água quente.

11. Remoção de manchas em vidro

Manchas em superfícies de vidro, como impressões digitais ou marcas de água, podem ser eliminadas com pasta de dente. Aplique uma pequena quantidade em um pano úmido, esfregue e enxágue com água limpa.

12. Limpeza de azulejos

A pasta de dente também é eficaz na limpeza de azulejos. Aplique uma pequena quantidade em uma escova de dentes, esfregue os azulejos e deixe a pasta agir por alguns minutos antes de enxaguar com água limpa.

13. Acalmar espinhas

Para acalmar espinhas irritadas, aplique uma pequena quantidade de pasta de dente sobre a área afetada e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, lave o rosto normalmente.

14. Alívio de picadas de insetos

A pasta de dente também pode ser útil para aliviar a coceira de picadas de insetos. Aplique uma pequena quantidade sobre a picada e deixe agir por alguns minutos para obter alívio.

Dicas na limpeza

Lembre-se de algumas dicas importantes ao utilizar a pasta de dente para limpeza:

Opte por uma pasta de dente branca e sem flúor para evitar danos às superfícies.

Realize movimentos circulares suaves durante a limpeza.

Enxágue bem a superfície após o uso.

Onde NÃO usar a pasta de dente

No entanto, é essencial observar algumas precauções:

Evite utilizar pasta de dente em superfícies sensíveis, como madeira ou couro.

Evite o contato com os olhos para evitar qualquer irritação.

