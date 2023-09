WhatsApp: poucos sabem a respeito desta NOVA FUNÇÃO

O WhatsApp, que é um aplicativo mensageiro, desde sua criação fez um sucesso se tornou um dos aplicativos mais utilizados para comunicação, através dele as pessoas conseguem enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, figurinhas, chamada de vídeo em grupo e diversos outros.

Todo mundo se mantém conectado no aplicativo mensageiro todos os dias, pois além de já ser bastante utilizada, todo mês de inovação e aprimoramento trazendo surpresas para os usuários.

Existe uma nova função dentro do WhatsApp que poucas pessoas conhecem, vamos apresentar todos os detalhes e como ativar em seu celular e ter uma melhor experiência no app.

nova função do WhatsApp foi lançada e poucos sabem.

Nova função do WhatsApp

Nesses últimos dias foi adicionado uma nova ferramenta no WhatsApp, ou seja, ao final da chamada a pessoa consegue saber a duração ou se foi rejeitada, tanto em conversas individuais ou nos grupos. Descubra como habilitar essa função.

Segue esses passos:

O primeiro ponto que todos devem saber é que essa ferramenta é da versão beta 2.23.18.18 do WhatsApp para Android.

Para ativar a função, vá até o Google Play Store, procure por “WhatsApp”, acesse o aplicativo e role para baixo até encontrar a opção de se tornar um testador beta.

Aceite os termos e aguarde a instalação.

Abra o aplicativo e faça uma chamada para um contato ou para um grupo.

Assim que encerrar a chamada, uma mensagem vai aparecer no chat indicando a duração da chamada. Se a chamada não for atendida, a mensagem “Rejeitado” aparecerá.

Vale ressaltar que esse registro não aparecerá no histórico de “Chamadas”.

Motivos para ativar mensagens temporárias no WhatsApp

Essa ferramenta de mensagens temporárias é muito boa para aquela pessoa que não gosta de acumular as coisas no WhatsApp, ou seja, não vai ter acúmulo de arquivos na memória do celular. Além de ter privacidade para manter as mensagens confidenciais, pois serão deletadas assim que o período for encerrado.

Não podemos esquecer de ressaltar a organização, pois assim evita o acúmulo de mensagens, vídeos e até mesmo capturas de tela repetidos. E por fim, a flexibilidade dessa ferramenta que pode ser ativada em chats individuais e nos grupos.

O WhatsApp é um aplicativo diversificado com muitas opções de ferramentas que podem ajudar no dia a dia, ou seja, tem muitos segredos que ainda as pessoas não conhecem e vale a pena explorar esse aplicativo.

