Congelar ovos é uma boa? Veja qual é a verdade sobre o assunto

Hoje em dia queremos estender a vida útil dos alimentos, queremos tudo para ontem, até mesmo para evitar o desperdício, só que depois que as pessoas começaram a terem essa prática de congelar ovos, surgiu a dúvida: “realmente é uma boa?”.

Muitas pessoas que está com uma dúzia de ovos perto de vencer ou até mesmo quando vai ao supermercado e está tendo uma ótima promoção de ovos, antes de querer colocar tudo no congelador é necessário buscar informação, a resposta sobre essa pergunta acima é surpreendente. Acompanhe abaixo para saber a resposta.

Os ovos estão na gastronomia do mundo inteiro

Se for parar para analisar ao redor do mundo, por toda parte você vai encontrar ovos na gastronomia de vários países em diversas receitas. Essa popularidade não é apenas devido a modernidade e sim porque os ovos são alimentos de longo tempo e tem grande história. Conforme diz os historiadores, algumas civilizações antigas como por exemplo dos egípcios já consumiam o ovo, eles criavam galinha e também desenvolveram um sistema artificial de incubação.

Além de sua presença ser forte na culinária, os ovos estão sempre em grandes eventos ao redor do mundo, além disso eles são símbolos da Páscoa Cristã, onde comemora o renascimento e a ressurreição de Jesus Cristo. E para complementar a popularidade do ovo, tem também campeonato de lançamento de ovos em Swaton, Inglaterra e lendas como a do Castel dell’Ovo em Nápoles, que conforme o conto eles se mantêm em pé por causa do ovo escondido nas masmorras.

É verdade que pode congelar ovos?

Os ovos são essenciais em nossas receitas, além de ser um alimento que não pode faltar na cozinha de ninguém. Os ovos podem ser usados em pratos de entrada, principais e, até mesmo, em sobremesas maravilhosas. Além dos ovos serem deliciosas, são também fonte de nutrientes como o fósforo, cálcio, vitamina K2 e vitaminas do complexo B.

Quando o assunto é sobre congelamento é necessário saber todos os detalhes. E a resposta que todos querem saber, os ovos inteiros não podem ser congelados em suas cascas, isso porque a baixa temperatura os faz expandir, ou seja, vai quebrar. Porém é possível congelar a clara separada da gema.

Clara: A clara pode ser congelada por até seis meses dentro de um recipiente apropriado. E depois para utilizar, descongele na temperatura ambiente.

Gema: A gema precisa de alguns cuidados a mais, pois dependendo da sua futura utilização, coloque uma pitada de açúcar (se for para doces) ou sal (para salgados) antes de congelar.

