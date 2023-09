Trabalhador pode receber mensalmente o FGTS? Veja quem pode fazer isso

FGTS mensal? A contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito do trabalhador brasileiro, mas nem todos estão cientes de como esse valor é calculado ou se os depósitos estão sendo feitos corretamente por seus empregadores. Entenda como essa porcentagem é aplicada sobre o salário e como você pode verificar se os depósitos estão em dia, garantindo um suporte financeiro em situações como a perda do emprego sem justa causa.

O cálculo do valor mensal do FGTS é baseado na porcentagem de 8% sobre o salário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

FGTS pode ser sacado mensalmente?

O FGTS é uma reserva financeira destinada aos trabalhadores formais, gerada por meio de depósitos mensais feitos pelo empregador. Contrariamente ao que muitos podem pensar, o valor destinado ao Fundo de Garantia não é fixo; ele varia de acordo com o salário do trabalhador, especificamente, uma taxa de 8% sobre o salário bruto. Ou seja, se um trabalhador recebe R$ 2 mil mensais, a empresa é obrigada a depositar R$ 160 em sua conta do FGTS todos os meses. Este cálculo torna possível que duas pessoas com o mesmo tempo de serviço, mas com salários diferentes, tenham valores distintos acumulados em suas contas. Um trabalhador pode, por exemplo, ter acumulado mais de R$ 2 mil após dois anos de serviço, enquanto outro pode ter mais de R$ 3 mil no mesmo período.

Além dos depósitos mensais, é importante ressaltar que o FGTS também é recolhido sobre o 13º salário. Este valor também é dividido caso o 13º seja pago em duas parcelas. Consequentemente, qualquer alteração no salário, seja um aumento ou uma redução, afetará o montante depositado no Fundo de Garantia.

Acompanhar a regularidade desses depósitos é crucial para o trabalhador. Para isso, hoje em dia, não é mais necessário enfrentar filas em agências bancárias ou depender de extratos impressos enviados pelo correio. Com a tecnologia, esse acompanhamento pode ser feito diretamente pelo celular, utilizando o aplicativo do FGTS. Após instalar o aplicativo e realizar o login, o trabalhador tem acesso ao saldo de sua conta, que pode aparecer fragmentado, dependendo do número de registros ou contratos de trabalho que ele possui. Esta é uma forma eficaz de verificar se os depósitos estão sendo feitos corretamente e se o valor depositado está em conformidade com o que foi acordado em contrato.

Mantenha-se informado

Manter-se informado sobre o estado de sua conta do FGTS não é apenas uma questão de vigilância financeira, mas também um direito do trabalhador. O FGTS serve como uma espécie de poupança forçada que pode fornecer um suporte financeiro vital em várias situações, como em caso de demissão sem justa causa. Também pode ser utilizado em condições específicas, como na aquisição de imóveis ou no tratamento de doenças graves.

Por isso, o FGTS é um direito trabalhista que possui regras específicas para o seu cálculo, sendo diretamente proporcional ao salário do empregado. Com o avanço tecnológico e a disponibilidade de aplicativos móveis, ficou muito mais simples para o trabalhador brasileiro fiscalizar se os depósitos estão sendo realizados da maneira correta. Este é um exercício de cidadania e autoresponsabilidade que todos os trabalhadores formais devem praticar, garantindo assim uma segurança financeira para momentos incertos.

