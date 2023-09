Você poderá sacar R$ 2.734,56 na Caixa HOJE; mas só se estiver na lista

Já pensou em sacar R$2.734,56 hoje mesmo na Caixa Econômica? Isso pode ser possível. De acordo com a Caixa Econômica Federal, alguns brasileiros podem receber uma ajuda extra para quitar dívidas, planejar uma viagem ou fazer umas compras. Saiba aqui quais são os critérios para receber o benefício e descubra se você faz parte dos contemplados.

Descubra se você tem direito a receber uma ajuda extra da Caixa Econômica. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br)

Entenda como funciona a ajuda extra que a Caixa está oferecendo

Para saber se tem direito a ajuda financeira no valor de R$2734,56 você precisa estar de acordo com os seguinte critério: fazer aniversário neste mês de setembro. Isso porque o valor fornecido é do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Conforme o previsto em lei, os brasileiros nascidos no mês têm direito ao saque-aniversário. O prazo para retirar o dinheiro vai até dia 30 de novembro.

Entretanto, os saques são de acordo com a conta no saldo do FGTS do trabalhador. Confira a tabela abaixo:

Saldo no FGTS Porcentagem que poderá sacar Parcela adicional Até R$ 500,00 50% do valor do saldo – R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% do valor do saldo R$ 50,00 R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% do valor do saldo R$ 150,00 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% do valor do saldo R$ 650,00 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% do valor do saldo R$ 1.150,00 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% do valor do saldo R$ 1.900,00 Mais que R$ 20.000,00 5% do valor do saldo R$ 2.900,00

Veja mais: Saque-aniversário de setembro pode ser retirado quando?

Ainda não aderiu ao saque-aniversário? Veja como aqui

Para começar a receber o saque-aniversário é muito simples. Basta baixar o aplicativo MEU FGTS, efetuar o login, escolher a opção Saque-Aniversário”, selecionar a “Modalidade Saque-Aniversário”, clique em “Aderir ao Saque-Aniversário”, depois de ler os termos atentamente é só confirmar a solicitação de adesão.

A Caixa Econômica depositará o valor direto na conta do solicitante.

Veja mais: Ainda posso sacar o FGTS, mesmo na modalidade de saque-aniversário?

Como funciona o saque-aniversário?

O benefício do Saque-Aniversário foi criada em 2019, durante o primeiro ano do governo do ex-presidente, essa modalidade permite ao trabalhador sacar anualmente parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário.

A quantia pode variar entre 5% e 50% da soma de todos os saldos das contas do FGTS, além de uma quantia extra relacionada ao saldo na conta do trabalhador.

Contudo, se o trabalhador escolher a opção de saque-aniversário e for demitido, ele terá permissão para retirar apenas a quantia referente à multa de rescisão, enquanto o restante só estará disponível para resgate em saques-aniversários que ocorrerão no futuro.

Veja mais: Saque de R$ 750 no seu CPF foi confirmado