Caixa Tem pagará brasileiros na semana: valor surpreende

Novidade no Caixa Tem – A era digital trouxe consigo uma série de benefícios e facilidades para a vida do trabalhador brasileiro. Entre essas comodidades está o Caixa Tem, o aplicativo da Caixa Econômica Federal que não só permite o acesso a uma série de serviços sociais, como o FGTS, mas que nesta semana oferecerá um alento financeiro extra: a liberação de saques de até R$ 6 mil. Mas atenção, nem todos poderão sacar o dinheiro imediatamente. Continue lendo e entenda as regras.

Com o Caixa Tem, é possível acessar serviços sociais como o FGTS e fazer transações sem sair de casa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem permite acesso a serviços sociais

O saque-aniversário do FGTS é uma opção que vem sendo liberada anualmente e permite ao trabalhador o acesso a um montante que pode chegar a R$ 6 mil. Essa modalidade de saque tem um calendário específico que leva em consideração o mês de nascimento do beneficiário. Em outras palavras, o dinheiro fica disponível para retirada a partir do primeiro dia útil do mês em que o trabalhador completa mais um ano de vida. Então, se você nasceu em setembro, por exemplo, já pode realizar o saque do seu benefício durante este mês.

Outro detalhe importante é que o saque não precisa ser feito imediatamente. O trabalhador tem um prazo de dois meses após a data de liberação para retirar o valor. Isso significa que os aniversariantes de setembro poderão sacar o dinheiro até o dia 30 de novembro. Ainda assim, vale ressaltar que essa modalidade de saque é um pouco diferente da tradicional, conhecida como saque-rescisão. Nesta última, o trabalhador pode retirar todo o valor depositado em conta ativa do Fundo de Garantia. Já no saque-aniversário, ele tem direito a apenas 50% do saldo, seja ele de contas ativas ou inativas.

Para quem está pensando em aderir ao saque-aniversário, é fundamental entender as regras gerais. Primeiro, é necessário conhecer o saldo depositado em conta, que pode ser consultado no próprio aplicativo. Além disso, o trabalhador deve estar ciente de que, ao optar por esta modalidade, fica impossibilitado de realizar o saque rescisório do FGTS caso seja demitido sem justa causa durante os dois anos subsequentes. No entanto, ainda assim, ele mantém o direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

Consultar o saldo do FGTS regularmente é crucial para garantir que os depósitos estão sendo realizados corretamente pela empresa empregadora. Esse procedimento pode ser feito de forma online pelo App FGTS. Depois de fazer o login, o trabalhador deve selecionar a opção “Meu FGTS”, escolher o contrato de trabalho que deseja consultar e clicar em “Ver extrato”, onde terá acesso a todos os depósitos feitos mensalmente.

Saque de valores

Quanto à retirada dos valores, ela pode ser realizada tanto presencialmente quanto online. No caso do saque presencial, é necessário comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com documentos como identificação com foto, carteira de trabalho ou número do PIS/NIT/NIS. Já para os que optarem pelo saque online, o processo é ainda mais simples: basta acessar o App FGTS, selecionar “Meus saques” e seguir os passos subsequentes para cadastrar a conta onde o dinheiro será depositado, que estará disponível em um prazo de até cinco dias úteis.

Com isso, o Caixa Tem se mostra como uma ferramenta cada vez mais completa para o trabalhador, especialmente em tempos onde a necessidade de facilitar processos e dar mais autonomia financeira se faz tão presente. Se você é um dos potenciais beneficiários desta nova leva de saques do FGTS, fique atento às regras e não perca a oportunidade de ter um alívio financeiro extra.

