URGENTE! Último dia para concorrer a uma vaga no IBGE 2023

Se você sonha em conseguir uma vaga para trabalhar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é bom se apressar. As inscrições para o processo seletivo do Instituto estão prestes a se encerrar. Com um total de 325 vagas ofertadas, de nível médio a superior, o valor da remuneração pode chegar a até R$ 5.100. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o concurso federal.

Inscrição vai até o dia 10 de março de 2023. Imagem: arquivo/ FreePik

Contagem regressiva para o fim

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão chegando ao fim. Oferecendo um total de 325 vagas, entre nível médio e superior, a remuneração pode chegar a mais de R$ 5 mil, a depender do cargo.

Continue a leitura para saber informações detalhadas sobre as oportunidades disponíveis, os requisitos para participar, além dos benefícios oferecidos aos aprovados no processo seletivo. De bônus, revelaremos quais os outros concursos federais autorizados pelo Governo Federal.

Como estão divididas as vagas do processo seletivo?

As vagas oferecidas pelo IBGE estão divididas em duas categorias: nível médio e superior. São 276 postos destinados ao cargo de agente de pesquisas por telefone, que requer ensino médio, e 49 vagas para supervisor de pesquisas por telefone, destinadas a candidatos com nível superior. Os salários variam de acordo com o cargo, podendo atingir até R$ 5.100.

Benefícios para os aprovados

Além dos salários competitivos, os candidatos aprovados no processo seletivo do IBGE terão direito a uma série de benefícios, incluindo:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 658;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Como se inscrever?

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo IBGE têm até o dia 03 de setembro para se inscreverem. A responsável pela organização do processo seletivo é a banca Selecon. As taxas de inscrição variam de R$ 30 a R$ 40, dependendo do cargo pretendido.

Datas das avaliações e o que estudar

As provas estão agendadas para o dia 22 de outubro e consistirão em 60 questões, abordando os seguintes temas:

Língua portuguesa;

Ética no serviço público;

Matemática/raciocínio lógico e conhecimentos gerais (apenas para agente);

Ética no serviço público e conhecimentos específicos (apenas para supervisor).

Cargos oferecidos em 2023

O último concurso para efetivos do IBGE ocorreu há 8 anos, e a lista de vagas foi divulgada em julho, com confirmação oficial no Diário Oficial em seguida. O concurso oferecerá um total de 595 vagas para nível superior e 300 vagas para nível médio. Os cargos efetivos do IBGE incluem:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (275 vagas);

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (312 vagas);

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (8 vagas);

Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (300 vagas).

É importante mencionar que o Governo Federal autorizou um total de 2.480 vagas para concursos federais em 20 órgãos e ministérios. Anteriormente, já haviam sido autorizadas 6.909 vagas, abrangendo 40 órgãos, entre novos concursos e provimentos de concursos já realizados.

Salários no concurso do IBGE:

A remuneração varia de acordo com a escolaridade, sendo:

Nível médio (ensino médio):

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas com salário inicial de R$ 4.008,22.

Nível superior:

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas com salário inicial de R$ 9.252,43;

Analista em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas com salário de R$ 9.252,43;

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas com remuneração de R$ 10.234,07.

Além dos salários base, os servidores ainda terão direito a adicionais de titulação e auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, bem como auxílio-saúde de R$ 321,00. Outros benefícios também serão oferecidos.

Saiba a lista de concursos federais autorizados

O Governo Federal autorizou concursos em diversos órgãos, incluindo:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas;

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas;

Banco Central do Brasil – 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas;

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas.

Entenda os critérios para autorização de concursos federais

O Governo Federal considerou diversos critérios para autorizar os concursos mencionados anteriormente, incluindo tempo decorrido desde o último edital, número de vagas disponíveis nos órgãos, projeção de aposentadorias nos próximos 5 anos;

Identificação de lacunas com base na capacidade máxima de ocupação;

Mudanças significativas na estrutura do órgão;

Impacto imediato dos serviços prestados à população;

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo e visão de futuro.

