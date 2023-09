Código 5801 no WhatsApp: quem recebeu ficou assustado

O WhatsApp chegou e ganhou todo o mercado de mensagens instantâneas, embora ele tenha alguns concorrentes, é fato que ele é disparado um dos mais usados, desde jovens até idosos, usam o mensageiro todos os dias. Com isso, é comum que algumas ações diferentes sejam notadas no aplicativo e acabem deixando os usuários temerosos, como o uso do código 5801, entenda o seu significado e se você deve usá-lo ou não.

Usuários estão enviando um código estranho via WhatsApp aos seus contatos, entenda | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp se tornou tão popular?

A popularidade do WhatsApp se deu primeiramente, por conta que ao chegar no mercado, ele fez o famoso “feijão com arroz”, ou seja, aquilo que é simples, todavia, eficaz. E apenas após já ter ganhado bastante usuários em todo o mundo, que decidiu inovar e até mesmo copiar ideias de concorrentes.

Por isso, ele se mostrou apenas como um mensageiro excelente para mensagens instantâneas, após isso, já implantou funcionalidades mais complexas, como o envio de mensagens de voz e até mesmo ligações por vídeo e voz, sem usar os créditos do celular, apenas pela internet.

E apenas nos últimos anos, após estar consolidado, que ele decidiu inovar ainda mais, agora é possível por exemplo, enviar mensagens rápidas de vídeos, coisa que não era possível anteriormente. Vale lembrar, que provavelmente essa funcionalidade foi inspirada no Telegram.

Perigos ocultos ao utilizar o WhatsApp

Há alguns perigos ocultos que são decorrentes do uso do WhatsApp, principalmente, inerentes ao ataque de criminosos virtuais, mas isso não é culpa apenas do WhatsApp, mas também, da maldade de algumas pessoas. Sempre que a plataforma desenvolve certas medidas de segurança, eles conseguem ludibriá-las.

Na maioria das vezes, os golpes ocorrem via mensagem de texto, ao enviar um link, o usuário clica e acaba sendo infectado. Devido a esse histórico, as pessoas têm tanto medo de certas mensagens recebidas no WhatsApp.

E com isso, quando o código 5801 surgiu, muitos ficaram em dúvida tentando entender o significado dele e para que ele servia, pois alguns usuários pensaram que seria uma nova espécie de golpe.

Afinal, qual o significado do código 5801?

Para a surpresa de muitos, não se trata de algo criminoso ou prejudicial aos usuários, é apenas mais um código utilizado entre os jovens para enfatizar algo, como por exemplo, um sentimento que sente por terceiros.

Então, ao utilizar o código, o usuário quer dizer “desculpe por te amar”, então, geralmente a mensagem é mandada para uma pessoa que o usuário admira ou realmente ama.

Para completar, também é comum o envio de outro código, o 9080, que ao ser “traduzido”, significa que a pessoa ama a outra, é o famoso “eu te amo”. Portanto, é notório que ambos não representam perigo algum para ninguém.

