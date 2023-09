Fala de Lula preocupa sobre “FIM” do Bolsa Família; entenda

O Bolsa Família é de suma importância para mais de 20 milhões de pessoas em todo o país, sem ele, todos estes beneficiários não teriam uma renda mínima e com certeza, a situação seria ainda mais precária. Por conta disso, toda fala de algum político que possa sinalizar o fim do programa, causa medo para a população, portanto, entenda o que Lula quis falar durante o lançamento de um programa em Teresina e se de fato será o fim do Bolsa Família.

Entenda a fala de Lula sobre o fim do Bolsa Família | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

O Bolsa Família paga qual valor para cada núcleo familiar?

O Bolsa Família está apresentando uma das maiores médias de valores pagos de toda sua história, atualmente, o valor pago está girando em torno de R$ 700, todavia, isso é após alguns adicionais e benefícios extras. Contudo, o valor base é de R$ 600.

Mas há uma regra que deve ser respeitada, através da renda por pessoa mínima, que deve ser de pelo menos R$ 142, portanto, caso a família seja grande, o valor pago para o núcleo familiar também será maior. Por exemplo, em uma família com 10 pessoas, o valor pago será de R$ 1.420.

Além de tudo isso, há alguns valores extras que ajudam os beneficiários, como o benefício concedido a crianças com idade entre 0 e 6 anos e outro que é destinado para gestantes, crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos.

Quem possui direito a receber o Bolsa Família?

O primeiro ponto para se ter direito ao benefício citado, é ter cadastro ativo no CadÚnico, após isso, é preciso cumprir todas as regras impostas pelo programa social, principalmente, inerentes a renda familiar, já que a renda mensal máxima da família, deve ser de R$ 218 por pessoa.

Basicamente, uma família com 5 membros e a renda total da casa é de R$ 1.000, dividindo o valor pelo valor recebido por eles, totalizando R$ 200 por pessoa. Então, no caso hipotético citado, a pessoa terá direito a receber o programa social.

Uma vez que realizou o cadastro e cumpre todas as regras, basta apenas esperar o surgimento de uma vaga no programa para poder aproveitar todos os benefícios inerentes.

O Bolsa Família deve acabar?

Provavelmente não, mas o que deve acontecer é a implantação de novas políticas públicas voltadas para a população que encontra-se em vulnerabilidade social. Por conta disso, Lula afirma que o Bolsa Família não é uma solução definitiva e sim temporária, que foi colocada em ação de maneira urgente.

Mas o foco do Governo é promover o acesso da população a empregos e a educação, para que eles consigam em um futuro próximo, sair do Bolsa Família e conseguirem viver sozinhos, sem se preocupar com questões financeiras.

Tanto que um dos critérios de permanência do Bolsa Família, é a frequência escolar obrigatória das crianças, o que fomenta ainda mais o incentivo do estudo para as crianças.

