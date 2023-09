Setembro começou e o WhatsApp ACABARÁ para estes celulares

Atualmente, não é nenhum exagero fazer a afirmação de que o WhatsApp se transformou em um aplicativo que é imprescindível em qualquer smartphone. Porém, como muitas pessoas já puderam perceber, com o passar do tempo o app em questão simplesmente deixou de existir em alguns aparelhos celulares, uma vez que se tornou incompatível com os mesmos.

Assim sendo, qualquer pessoa que tenha um smartphone que possa ser considerado antigo, por conta do ano em que foi fabricado, deve ficar muito atenta, pois a mudança já começou: na última sexta-feira, 1 de setembro, diversos aparelhos de uma lista específica começaram a ter o WhatsApp “deletado” automaticamente.

E o motivo para isso é mostrado no decorrer da leitura a seguir, assim como a lista dos aparelhos nos quais o app não irá mais funcionar.

Muitos aparelhos já não conseguem mais acessar o WhatsApp | Imagem: Mark Chan / unsplash.com

O fim do WhatsApp em alguns celulares é algo mais comum do que parece

É muito importante lembrar que o WhatsApp já há alguns anos conseguiu se consagrar como um dos apps de mensagem mais famosos do mundo. Logo, sendo para muitas pessoas um meio de comunicação indispensável, ele de fato acabou virando algo essencial para a rotina diária de contato com familiares, amigos e colegas de trabalho.

E, para conseguir se manter no topo da lista dos apps preferidos pelos usuários, o “Whats”, como pode ser carinhosamente chamado, passa por atualizações constantes e regulares, que fazem com que ele pare de funcionar em diversos aparelhos celulares todos os meses. Afinal, os mesmos acabam ficando incompatíveis com as especificações básicas necessárias para que o aplicativo funcione sem nenhum tipo de interrupção.

Portanto, na última sexta-feira, dia 1 de setembro, inúmeros aparelhos de diversas marcas começaram a ficar sem a chance de manter o WhatsApp instalado e funcionando perfeitamente.

A longa lista dos aparelhos nos quais o WhatsApp não poderá mais ser usado

Exatamente a partir do primeiro dia de setembro, sexta-feira, os smartphones que têm o sistema operacional Android anterior à versão 4.0.1, ou que têm o sistema operacional iOS anterior à versão 12, começaram a literalmente ficar sem o app de mensagens mais famoso do mundo.

Inclusive, celulares de grandes marcas, como Samsung e até mesmo a gigante Apple, estão na lista, conforme mostrado a seguir:

Aparelhos LG que ficarão sem o WhatsApp

Aparelho LG Optimus F7

Aparelho LG Optimus L3 II Duplo

Aparelho LG Optimus F5

Aparelho LG Optimus L5 II

Aparelho LG Optimus L5 II duplo

Aparelho LG Optimus L3 II

Aparelho LG Optimus L7 II duplo

Aparelho LG Optimus L7 II

Aparelho LG Optimus F6

Aparelho LG promulgar

Aparelho LG Optimus L4 II duplo

Aparelho LG Optimus F3

Aparelho LG Optimus L4 II

Aparelho LG Optimus L2II

Aparelho LG Optimus F3Q

Aparelhos Samsung que ficarão sem o WhatsApp

Aparelho Samsung Galaxy Tendência Lite

Aparelho Mini Samsung Galaxy S3

Aparelho Samsung Galaxy Tendência II

Aparelhos Huawei que ficarão sem o WhatsApp

Aparelho Huawei Ascend G74

Aparelho Huawei Ascend Companheiro

Aparelho Huawei Ascend Dz

Aparelhos Iphone que ficarão sem o WhatsApp

Aparelho iPhone SE

Aparelho iPhone 6S

Aparelho iPhone 6S Plus

Outros aparelhos

Aparelho Sony Xperia M

Aparelho Lenovo A820

Aparelho Archos 53 Platão

Aparelho Desejo HTC 500

Aparelho Caterpillar B15

Aparelho Wiko Cink Cinco

Aparelho Wiko Noite Negra

Aparelho ZTE Grand S Flex

Aparelho ZTE V956

Aparelho ZTE Grand X Quad v987

Aparelho UMi X2

Aparelho Faea F1

Aparelho THL W8

