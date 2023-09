Você pode fazer empréstimo com o FGTS parado; vale a pena?

Empréstimo do FGTS – Antecipar o saque-aniversário do FGTS: uma escolha inteligente ou uma cilada financeira? Se você está às voltas com essa dúvida, embarque nesta leitura e descubra o que você precisa saber para tomar uma decisão informada e alinhada ao seu cenário financeiro pessoal.

Para uma decisão financeiramente bem fundamentada, avalie os prós e contras da antecipação do FGTS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário do FGTS

Todos os anos, trabalhadores brasileiros têm a possibilidade de acessar uma parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio do saque-aniversário. Mas uma nova tendência que tem despertado interesse é a antecipação desse saque, o que pode soar como uma mão na roda para quem necessita de recursos financeiros no curto prazo. No entanto, como em qualquer decisão financeira, há prós e contras que devem ser cuidadosamente avaliados.

Veja também: Empréstimo consignado do FGTS pelo Nubank? Como funciona

Uma das maiores vantagens da antecipação do saque-aniversário do FGTS é a possibilidade de preservar o fluxo de caixa mensal. Isso porque o valor antecipado é deduzido diretamente do saldo do FGTS, não afetando, portanto, a renda mensal ou exigindo comprometimento de outras fontes de receita. Adicionalmente, essa antecipação frequentemente dribla as análises de crédito tradicionais, tornando o processo mais ágil e menos burocrático.

Mas, claro, não há almoço grátis. A antecipação do saque do FGTS envolve custos, notadamente as taxas de juros. A grande questão é avaliar se os benefícios a curto prazo superam esses custos financeiros. E para ajudar nessa conta, a Caixa Econômica Federal estabelece as regras do jogo. O valor que cada trabalhador tem direito a sacar no seu aniversário é definido por alíquotas que variam conforme o saldo disponível no fundo. Para valores até R$ 500, a alíquota é de 50% do saldo, sem adicionais. Já para saldos entre R$ 500,01 e R$ 20 mil, as alíquotas oscilam entre 40% e 5%, acrescidas de valores que podem ir de R$ 50 a R$ 2.900.

Então, qual seria a melhor decisão? Antecipar ou não o saque-aniversário? O conselho mais ponderado que se pode dar é que cada caso requer uma análise detalhada e personalizada. Se a necessidade de recursos financeiros é imediata e os juros cobrados pela antecipação são considerados aceitáveis, essa pode ser uma alternativa atraente. No entanto, para quem tem outras opções de crédito mais vantajosas ou para quem a manutenção do saldo para o futuro é prioritária, é prudente pensar duas vezes antes de optar pela antecipação.

Analise sua situação

O importante é que a decisão final esteja em sintonia com o cenário financeiro individual de cada um. Uma análise minuciosa das necessidades imediatas, dos custos associados e das alternativas disponíveis pode fazer toda a diferença entre uma decisão acertada e uma que pode acarretar arrependimentos futuros.

Neste sentido, é fundamental avaliar a própria realidade financeira e considerar se o recurso do FGTS será necessário em situações futuras, como na compra de um imóvel ou em uma eventual demissão. Ao ponderar todos esses aspectos, você estará mais bem preparado para tomar uma decisão consciente e alinhada com suas necessidades e objetivos financeiros.

Veja também: Ainda posso sacar o FGTS, mesmo na modalidade de saque-aniversário?