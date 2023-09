Você guardou de forma errada a VIDA INTEIRA estes 6 alimentos

A geladeira sempre foi considerada a estrela de qualquer cozinha, seja para manter líquidos e sobremesas na temperatura certa, como para ajudar a manter certos alimentos conservados por muito mais tempo do que o de costume. No entanto, existem alguns alimentos que devem passar bem longe do seu refrigerador se você deseja evitar o desperdício. Saiba mais detalhes, a seguir.

Armazene da maneira certa

O uso do refrigerador na cozinha desempenha um papel de protagonismo, mas nem sempre é a melhor opção para garantir a durabilidade dos ingredientes e alimentos em geral.

No entanto, existem algumas exceções a serem consideradas ao determinar como conservar alguns tipos de comida. Portanto, é importante estar ciente de como armazenar certos itens para evitar o desperdício de alimento e, consequentemente de dinheiro.

Nem tudo vai na geladeira

Encare isto como uma verdade absoluta: nem todos os alimentos devem ser guardados na geladeira. Além disso, o lugar onde você costuma colocar frutas, grãos e laticínios pode afetar consideravelmente a sua durabilidade. A seguir, confira seis alimentos específicos que não devem ficar armazenados em seu refrigerador.

6 alimentos que você sempre armazenou errado

1. Bananas

As bananas, independentemente da variedade, são propensas a absorver gases que aceleram o amadurecimento, fazendo com quem fiquem moles e maduras mais rapidamente. Para evitar isso, você pode separar as bananas, cortando os cachos ou pendurando-os na vertical. Essa prática simples pode dobrar o tempo de vida das bananas em temperatura ambiente.

2. Batatas

Evite colocar batatas cruas na geladeira, pois a umidade pode levar ao desenvolvimento de fungos. Em vez disso, mantenha o legume na fruteira e, se desejar, transfira as batatas para um recipiente hermeticamente fechado se estiverem cozidas. As batatas cozidas podem ser armazenadas na geladeira por até três dias.

3. Brócolis

Para preservar o frescor do brócolis, é melhor consumi-lo rapidamente. No entanto, se precisar guardá-lo por algum tempo, coloque-o em uma bacia na gaveta da geladeira. Esse vegetal geralmente se dá bem em climas frios, mantendo suas propriedades por mais tempo. Se não souber como prepará-lo, cozinhar a vapor e temperar é uma opção simples.

4. Grãos

Quando os grãos estão cozidos, como o arroz, é aconselhável dividi-los em pequenas porções e congelá-los. Por outro lado, quando estão secos, devem ser armazenados em recipientes herméticos, em locais arejados e longe da umidade. Lembre-se de que a falta de higiene pode atrair insetos e pragas.

5. Manteiga

Embora a embalagem da manteiga muitas vezes te oriente a deixá-la fora da geladeira, é importante notar que após três dias, sua textura começa a mudar. Para evitar isso, considere usar uma manteigueira para evitar que a manteiga absorva odores de outros alimentos. Em dias mais frios, você pode retirar a embalagem do freezer pela manhã para torná-la mais fácil de espalhar.

6. Leite

O leite deve ser armazenado na geladeira, mas é importante mantê-lo na parte central do refrigerador e não na porta. Colocar o leite na porta expõe o laticínio a variações de temperatura, o que pode comprometer sua frescura.

