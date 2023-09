Você comeu este chocolate PROIBIDO pela Anvisa sem saber

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) possui um papel essencial na garantia da qualidade e segurança dos alimentos que consumimos. Quando uma eventual contaminação ameaça a integridade dos produtos, o órgão entra em ação para proteger a saúde dos consumidores e a reputação das marcas e o mesmo não foi diferente há exatamente um ano atrás, com uma determinada marca de chocolate. Você lembra? Saiba mais detalhes sobre o assunto, logo abaixo.

A ANVISA atuou prontamente diante do incidente de contaminação por vidro em chocolate da Garoto, garantindo a segurança dos consumidores. Foto: divulgação

Anvisa em ação pelo bem do consumidor

Como todos sabem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) possui um papel fundamental na garantia da qualidade e segurança dos alimentos que consumimos.

Quando a contaminação ameaça a integridade dos produtos, o órgão entra em ação para proteger a saúde dos consumidores e a reputação das marcas e o mesmo não foi diferente há exatamente um ano atrás. Saiba mais detalhes sobre o assunto, logo abaixo.

Leia mais: Cosméticos estão na mira da Anvisa; e agora?

Anvisa em ação contra gigante dos chocolates

Em 2022, uma notícia abalou o mercado: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição da venda dos chocolates da Garoto, uma marca indiscutivelmente renomada no Brasil. Essa ação chocou a todos, mas provou ser uma medida necessária para proteger a saúde pública.

A Garoto, amada pelos brasileiros, enfrentou um sério problema quando dois de seus produtos, o chocolate ao leite com castanha de caju e o chocolate ao leite com uvas-passas, foram contaminados com pequenos fragmentos de vidro.

Renascimento com sabor de chocolate

Diante dessa crise, a Garoto não se deixou abater. Trabalhando em estreita colaboração com a Anvisa, a marca tomou medidas decisivas para resolver o problema, efetuando a retirada dos produtos afetados das prateleiras e realizando uma minuciosa higienização de suas instalações, restaurando a confiança dos consumidores.

A importância da Anvisa

O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é fundamental para proteger a saúde pública, garantindo que os alimentos disponíveis no mercado brasileiro sejam seguros e de qualidade. Seu trabalho abrange desde a regulamentação detalhada até ações práticas de fiscalização e resposta a incidentes, como foi justamente o caso envolvendo a Garoto, em 20222, contribuindo para que os consumidores tenham confiança naquilo que consomem.

No entanto, a agência reguladora não fiscaliza apenas alimentos, mas sim tudo aquilo que fica disponível para consumo da população brasileira. Em acontecimentos recentes, a Anvisa proibiu o uso do medicamento Melatonina para crianças.

Apesar de ser produzido com substâncias naturais e estimular o próprio organismo a produzir o hormônio, o qual afeta diretamente o nosso sono, o uso do suplemento é proibido para menores de 16 anos, devido a possíveis efeitos colaterais.

Leia também: Anvisa assusta pais e mães! Produto infantil proibido; entenda