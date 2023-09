Novidade do WhatsApp atingirá quem não lida bem com grupos

Não é de hoje que o WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais usadas no Brasil. Através dele milhões de pessoas se conectam com setores pessoais ou profissionais. É bastante comum a entrada de usuários em grupos e comunidades. Pensando nisso: o WhatsApp lançou uma grande novidade para quem deseja ter mais autonomia e desenvoltura na interação dentro dos grupos do WhatsApp.

WhatsApp anuncia ferramenta para grupos

Os grupos do WhatsApp são sem sombra de dúvidas um dos pilares do aplicativo. Através deles existe uma interação mútua entre usuários de várias partes do país e até mesmo do mundo. Podendo reunir informações, mídias e textos.

Os grupos podem ser temáticos — informativos ou casuais. Entretanto, sempre que um novato entra há uma grande dificuldade quanto a entender o contexto do grupo em si.

Logo — muitos se sentem perdidos dentro do grupo e por vezes acabam saindo. Pensando nisso, a Meta anunciou uma nova ferramenta para o WhatsApp a fim de facilitar esse processo de integração com os usuários dentro dos grupos do WhatsApp.

Trata-se de uma função que estará disponível apenas para os administradores. Na qual consiste em uma espécie de histórico de conversas. Logo, caso o usuário entre no grupo às 20h do sábado — poderá visualizar as conversas das últimas 24 horas.

Facilitando a entender o contexto do grupo, alguns assuntos pendentes e perdidos. Evitando a repetição desnecessária de informações, mensagens e até mesmo de mídias — pesando os demais dispositivos.

É uma funcionalidade opcional, logo, nem todos os grupos poderão ter a mesma ativada. Irá depender da decisão em conjunto dos administradores do grupo. Alguns internautas sugeriram que era uma função individual, entretanto, posteriormente fora negado por especialistas.

Como ativar essa funcionalidade?

É uma modalidade que poderá ser ativada somente pelos administradores do grupo. Logo, trata-se de uma opção que poderá ser acessada por todos os novos membros do grupo.

Logo — poderão visualizar as mensagens anteriores e desse modo conseguir se enturmar no grupo em si. Os administradores terão uma aba extra nos grupos na qual poderão selecionar a opção de “Histórico de conversas”.

Isso na aba de configurações do grupo. Não se sabe ao certo se realmente o histórico de mensagens será de apenas 24 horas ou poderá ser estendido para 72 horas ou mais.

Ainda não há uma data exata para o lançamento da ferramenta — mas tudo indica que seja antes do mês de dezembro. Haja vista que a Meta anunciou uma série de atualizações para o ano de 2024 — logo, deverá acelerar os processos e atualizações deste ano.

