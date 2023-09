Facebook enfrentará onda de grande mudança; fique atento

Se você é um usuário frequente do Facebook Messenger Lite, é importante estar ciente de que grandes mudanças estão a caminho. Este aplicativo, projetado para proporcionar uma experiência mais leve em termos de consumo de dados e armazenamento, está prestes a ser encerrado oficialmente, e essa notícia tem gerado preocupação entre os usuários. Vamos analisar a situação e entender o que isso implica para aqueles que utilizam o aplicativo.

Mudanças significativas

A notícia foi divulgada na segunda-feira, dia 21, e a partir desse momento, o aplicativo não está mais disponível para download na Google Play Store. O Facebook Messenger Lite foi projetado especificamente para atender às necessidades daqueles que têm conexões de internet mais lentas ou se preocupam com o uso de dados móveis.

Usuários que já têm o Facebook Messenger Lite instalado receberão uma notificação informando que é hora de migrar para o aplicativo principal do Facebook Messenger, onde poderão continuar suas conversas.

Embora os novos usuários não possam mais baixar o Messenger Lite pela Play Store, aqueles que já o têm instalado poderão continuar usando-o até meados de setembro, quando os servidores serão permanentemente desligados. É importante observar que o aplicativo Messenger Lite já foi descontinuado para dispositivos iOS (iPhone) em 2020.

Até o momento, a empresa-mãe do Facebook, a Meta, não emitiu um comunicado oficial explicando os motivos por trás da decisão de encerrar o Messenger Lite. Alguns especulam que isso possa estar relacionado ao crescimento da popularidade do aplicativo principal do Messenger nos últimos tempos, sugerindo que a empresa esteja concentrando seus esforços em aprimorar a plataforma principal e integrar mais recursos.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/09/02/financas/renda-extra/

Prioridades

A Meta está colocando ênfase na segurança das mensagens trocadas em seus aplicativos. Como parte desse esforço, a empresa está expandindo os testes de criptografia de ponta a ponta para proporcionar maior privacidade aos usuários.

O plano da Meta é tornar a criptografia de ponta a ponta o padrão no Messenger até o final deste ano. Além disso, após o dia 28 de setembro de 2023, o suporte a SMS no Messenger será encerrado.

Com o descontinuamento do Messenger Lite, a alternativa recomendada é baixar a versão principal do Messenger ou o Facebook Lite para continuar a comunicação com seus contatos. Dependendo da situação, pode ser necessário liberar espaço no dispositivo, desinstalando alguns aplicativos ou excluindo arquivos para acomodar o novo recurso.

À medida que essas mudanças entram em vigor, os usuários do Facebook Messenger Lite precisarão se adaptar a uma nova maneira de trocar mensagens, enquanto a Meta continua aprimorando suas ofertas de comunicação, com foco em segurança e usabilidade.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/09/01/noticias/e-possivel-aprenda-o-que-fazer-para-falar-com-o-suporte-do-facebook/

Sobre o Facebook Messenger Lite

O Facebook Messenger Lite é uma versão mais leve do Facebook Messenger, que foi lançada em 2016. O Messenger Lite é projetado para funcionar em dispositivos com recursos limitados, como smartphones com menos memória e armazenamento.

O Messenger Lite oferece as mesmas funcionalidades básicas do Messenger, como mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, grupos e adesivos. No entanto, ele tem um design mais simples e usa menos recursos do dispositivo.

Aqui estão algumas das principais diferenças entre o Messenger Lite e o Messenger:

Tamanho: O Messenger Lite é muito menor do que o Messenger, com um tamanho de download de apenas 10 MB.

Recursos: O Messenger Lite oferece menos recursos do que o Messenger, como jogos, GIFs animados e histórias.

Uso da memória: O Messenger Lite usa menos memória do dispositivo do que o Messenger.

Uso da bateria: O Messenger Lite usa menos bateria do dispositivo do que o Messenger.

O Messenger Lite está disponível para Android e iOS. Ele pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store e na App Store.

Aqui estão alguns dos benefícios do uso do Messenger Lite:

Melhora o desempenho: O Messenger Lite pode melhorar o desempenho de dispositivos com recursos limitados.

Aumenta a duração da bateria: O Messenger Lite pode aumentar a duração da bateria de dispositivos com recursos limitados.

Reduz o uso de dados: O Messenger Lite pode reduzir o uso de dados de dispositivos com recursos limitados.

O Messenger Lite é uma boa opção para usuários que precisam de um aplicativo de mensagens leve e eficiente.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/18/noticias/pagamento-facebook/