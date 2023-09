Saque-aniversário de setembro pode ser retirado quando?

Você aderiu ao saque-aniversário? O calendário de saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) sofre uma agitação especial a cada mês, graças à opção de saque-aniversário. E agora é a vez dos nascidos em setembro de experimentarem esse benefício financeiro. No entanto, antes de correr para o banco ou acessar o aplicativo, é fundamental entender os detalhes desse recurso que permite que o trabalhador receba até metade do saldo disponível na conta, mas que também tem suas regras e implicações.

O saque-aniversário do FGTS permite aos trabalhadores receber parte do saldo anualmente, seguindo regras específicas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário em 2023

Para quem nasceu no nono mês do ano, a janela de oportunidade para acessar o recurso de saque-aniversário do FGTS já se abriu. No entanto, há critérios a serem cumpridos para aproveitar essa modalidade de saque. Primeiramente, o trabalhador precisa ter algum valor acumulado em sua conta do FGTS e deve ter optado pela modalidade de saque-aniversário até o último dia do mês de seu nascimento. Isso significa que se a transição para essa forma de saque for feita após setembro, o trabalhador só terá acesso a essa modalidade em 2024.

Uma das particularidades mais relevantes dessa opção é a necessidade de abdicar do chamado “saque rescisão” para adotá-la como padrão no FGTS. Na modalidade tradicional, o trabalhador tem o direito de sacar todo o valor acumulado em sua conta do fundo em caso de demissão sem justa causa. Ao optar pelo saque-aniversário, ele perde esse direito, recebendo anualmente uma fração do saldo total, independentemente de estar empregado ou não. Se demitido sem justa causa nessa situação, o trabalhador tem direito apenas à multa rescisória de 40% sobre o valor do FGTS, mas não ao saldo total. Além disso, aqueles que mudarem de ideia e desejarem retornar à modalidade tradicional de saque precisarão aguardar um período mínimo de dois anos.

O procedimento para efetuar o saque-aniversário em setembro já está em andamento. A partir do primeiro dia do mês, os nascidos neste período podem realizar o saque, com a opção de agendar o recebimento para o dia 10, quando o cálculo será feito com base no depósito efetuado pela empresa empregadora durante o mês em questão. O valor é transferido automaticamente para a conta corrente previamente cadastrada pelo trabalhador no aplicativo do FGTS. Para aqueles que ainda não fizeram esse cadastro, a operação pode ser realizada diretamente no aplicativo.

Como aderir à modalidade?

Para aderir a essa modalidade de saque, é preciso acessar o aplicativo do FGTS, fazer o login e seguir para a seção “Meus saques”, onde deve-se escolher a opção “saque-aniversário”. Após confirmar a escolha, é necessário cadastrar a conta bancária onde o valor será depositado e, por fim, concluir o processo.

Dada a complexidade e as implicações dessas escolhas, é essencial que os trabalhadores avaliem cuidadosamente suas necessidades e objetivos financeiros antes de optar por uma ou outra modalidade de saque do FGTS. A opção de saque-aniversário pode oferecer um alívio financeiro imediato, mas é importante ponderar as consequências a longo prazo, especialmente em relação ao saque rescisão. Portanto, é sempre aconselhável consultar um especialista financeiro para entender todas as nuances dessa decisão.

