Todos os dias são postadas milhares de vagas de emprego em plataformas de contratação. Entretanto, mais do que nunca as empresas estão pedindo profissionais capacitados — a fim de conseguir uma boa vaga com bons salários. Nem todos possuem a oportunidade de cursarem uma faculdade, entretanto, existem uma série de cursos gratuitos disponibilizados na internet para incrementar o currículo de qualquer pessoa. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) — está ofertando para os brasileiros mais de 150 cursos à distância: com carga horária entre 20 e 200 horas.

Como ingressar em um dos 170 cursos de graça e EAD do IFRS | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

IRFS disponibiliza cursos gratuitos para brasileiros

Trata-se de um oferecimento da IFRS, que está ofertando para os brasileiros interessados uma série de cursos de qualificação de maneira totalmente gratuita — para todos os interessados, não somente os estudantes da universidade.

Os cursos possuem carga horária a partir de 20 horas, podendo chegar a 200 horas. Todos os cursos são na modalidade EaD. As aulas irão acontecer dentro de uma sala virtual. A priori, estão sendo ofertados 170 cursos gratuitos para os interessados.

Não existe hora marcada para estar presente na aula, o estudante poderá assistir os conteúdos de qualquer lugar e a qualquer momento — há um prazo estipulado para o consumo de todo o conteúdo, como vídeos e materiais. A fim de posteriormente conseguir realizar a prova final e emitir o certificado.

Todos os cursos são ministrados por profissionais capacitados na área. A inscrição deve ser realizada pelo interessado no ambiente virtual da universidade. Sendo necessário apenas o número do CPF e um endereço de e-mail para escolher os cursos desejados.

O processo de inscrição é realizado através do seguinte site: https://moodle.ifrs.edu.br .

Estes são os cursos ofertados pela universidade

Existem algumas áreas bastante aquecidas no mercado a IRFS está dando ênfase justamente a essas. Por mais que os alunos não saiam com uma graduação em si, mas saem com um diploma que pode auxiliar durante uma contratação.

Principalmente nos cursos de idiomas e informática, que para muitos o diploma é um detalhe. Sendo o mais importante as habilidades do mesmo perante as questões e possibilidades exigidas.

Ambiente e Saúde;

Educação;

Educação a Distância;

Informática;

Ciências Exatas;

Ciências Humanas;

Gestão e Negócios;

Idiomas, Língua e Literatura;

Produção Alimentícia;

Recursos Naturais;

Turismo e Hospitalidade;

Além disso, há um curso específico focado no vestibular de entrada nas universidades. Logo, é um curso preparatório para as provas que são usadas como maneira de ingresso na faculdade em si.

Os alunos podem realizarem mais de 01 curso, logo, ficará a disposição de cada um mediante sua disponibilidade. A fim de escolher as melhores áreas do curso e com isso conseguir obter a melhor preparação possível de maneira totalmente gratuita.

