Estima-se que quase 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Logo, ficam impossibilitados de conseguirem uma série de produtos financeiros. Dentre eles, o tão popular cartão de crédito. A grande maioria dos bancos só aceitam novos cadastros de cidadãos com um bom score de crédito e o nome limpo na praça. Entretanto, existem algumas opções de cartões de crédito para brasileiros que estão com pendências financeiras.

Nome sujo Veja quais cartões de crédito você pode ter | Imagem Jeane de Oliveira Noticiadamanha.com.br

Como consultar o CPF para saber se o nome está sujo?

Trata-se de um procedimento simples de ser feito e gratuito. Muitas pessoas acabam até mesmo cobrando pelo serviço — mas o mesmo é encontrado na internet de maneira totalmente gratuita.

A consulta é feita através do SPC/Serasa, haja vista que são os órgãos de proteção ao crédito. Nos próximos meses será possível interligar a análise com o Desenrola Brasil como aponta alguns especialistas.

É necessário entrar no site oficial do SPC/Serasa ou realizar o download do aplicativo na Google Play Store ou App Store. Feito isso — é preciso ser feito o cadastro informando uma série de dados.

São solicitados dados pessoais dos clientes como CPF, endereço pessoal, renda mensal, etc. Por ser uma plataforma de crédito e finanças — é necessário que esteja bem preenchida a fim de conseguir informar com clareza todos os detalhes acerca dos débitos, saúde financeira, etc.

Caso o nome esteja sujo, ao entrar no aplicativo ou site o medidor de score irá apontar uma determinada pontuação — que no geral estará baixa e aparecerá uma mensagem enfatizando sobre as possíveis dívidas.

A partir de então, é possível negociar as dívidas da melhor maneira possível e através disso conseguir as melhores ofertas de crédito e voltar à ativa com o nome sem qualquer restrições.

Leia mais: Caiu na Dívida Ativa da União? Veja como consultar e entenda o que é

Estes cartões aceitam ‘inadimplentes’

Por mais que nem todos os cartões de crédito aceitem pessoas negativas, mas alguns têm mais facilidade de aceitação e por esse motivo estão na lista abaixo. Trata-se de cartões de crédito e não pré-pagos.

Cartão Santander Sx: trata-se de um cartão internacional recheado de benefícios e de fácil solicitação. Possui limite inicial a partir de R$ 250 e ainda oferece aos seus clientes uma série de descontos em estabelecimentos parceiros.

Cartão básico Santander: também é um cartão internacional e possibilita o parcelamento acessível das faturas. Sem contar o saque em espécie na função crédito. Podendo ser usado em momentos específicos.

Cartão Bradesco Consignado: é uma opção para os beneficiários do INSS ou servidores públicos; possui um sistema de pontos interno e está disponível em vários estabelecimentos do Brasil;

Cartão Santander Universitário: sendo um dos mais fáceis de serem aprovados, possui descontos em comércios parceiros e programa de cashback. Com ênfase em jovens e adolescentes que estão começando a vida financeira.

Portanto, são cartões de crédito específicos que possuem suas distintas especificações com a finalidade de alcançar todas as pessoas possíveis. Outro cartão bem popular e que aprova com facilidade é o cartão de crédito do Will Bank.

Ademais — basta procurar o cartão mais propício as condições financeiras e posteriormente fazer o máximo possível para sanar os débitos pendentes e ter novamente um bom score de crédito.

Leia mais: Aprenda como parcelar os débitos do carro ou moto pelo celular