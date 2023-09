Estima-se que cerca de 40% da população brasileira possui o colesterol elevado. Tratando-se de uma gordura encontrada no sangue que auxilia o corpo na construção de novas células e interligado em outras funções metabólicas — quando o mesmo se encontra em níveis elevados pode representar um sério risco à saúde. Entenda quais sinais podem ser relacionados com o colesterol alto e mudanças na fisiologia humana.

Quem tem colesterol alto pode notar diferença nos pés | Foto de Jan Romero na Unsplash

Colesterol alto pode ser prejudicial à saúde

O colesterol em si é uma gordura que é encontrada nas vias sanguíneas. Como descrito acima, auxilia na construção de novas células no organismo e na proteção dos nervos. Além disso, também é responsável pela produção dos hormônios.

Naturalmente — o fígado é o responsável pela produção do colesterol que o corpo precisa. Entretanto, o colesterol também pode ser absorvido através de alguns alimentos de origem animal — como é o caso de carne, ovos e leite.

Entretanto, quando os níveis de colesterol estão altos há sérios riscos de problemas cardíacos. Por esse motivo, é importante ficar atento quanto aos sinais. Haja vista que os altos índices de colesterol só começa apresentar sintomas mais nítidos quando já está em estado de emergência.

Logo — a única maneira de saber os níveis é através de um exame de sangue. Entretanto, através de um estudo cientifíco que foi publicado no “Journal Of Sports Medicine” — existe um sistema singular que aparece nas pessoas que estão com o colesterol alto.

Trata-se de uma anomalia em seus corpos, que pode ser notada a olho nu. Logo — há um inchaço fora do comum na região do tendão de Aquiles, que inclusive pode ocasionar fortes dores. Sem contar que os altos níveis de colesterol no sangue também podem resultar na aparição de nódulos amarelados na pele.

Portanto, é importante estar atento a estes sinais fisiológicos a fim de evitar ter maiores problemas e posteriormente vir a sofrer as consequências deste mal.

Leia mais: Seu local de trabalho é tóxico? Veja os sintomas comuns

Quais são os riscos do colesterol alto?

É importante destacar que o colesterol está dividido em duas categorias bem diferentes. Trata-se do colesterol saudável e do que não é saudável para o corpo humano. Se tiver uma concetração muito grande do colesterol não saudável bnas paredes das artérias do ser humano — acaba gerando uma aterosclerose.

Trata-se de uma espécie de doença cardíaca, na qual acaba ocasionando uma redução das dimensões das paredes das artérias. Logo, ocasiona uma redução no fluxo sanguíneo que passa pela região.

Caso o fluxo de sangue seja reduzido ou até mesmo bloqueado, pode resultar em sérios problemas para o organismo. Haja vista que o sangue é o responsável por transportar oxigênio para o coração.

Quando isso não acontece o paciente acaba sentindo muita dor no peito. Haja vista que o sangue enviado fora reduzido ou interrompido. E quando há a interrupção total — o paciente sofre uma parada cardíaca.

Por esse motivo é importante estar atento aos sinais que indicam o alto colesterol e a partir disso conseguir tratar os sintomas e males da melhor maneira possível.

Leia mais: Por que pode ser arriscado ficar mexendo no nariz o tempo inteiro?