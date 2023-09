Não coma melancia na sobremesa! Existe um bom motivo para evitá-la

Nos dias quentes todo mundo deseja beber alguma coisa gelada ou comer coisas mais refrescantes, ou até mesmo um tipo de sobremesa que seja mais doce e suculenta após uma refeição em um dia de verão, é nessas horas que se lembramos da fruta melancia.

A textura da fruta melancia é crocante, tem um sabor adocicado além de ser refrescante, é realmente uma das frutas que mais são desejadas pelos brasileiros e também ao redor do mundo. No entanto, assim como toda fruta tem suas curiosidades, você já parou para pensar que comer melancias como melancia não seja uma boa ideia?

É isso mesmo que você leu e vamos te explicar o motivo, esse texto vai abrir os seus olhos e vai descobrir o porquê não é indicado comer melancia como sobremesa.

Fruta melancia

Como citado acima, a fruta melancia é realmente muito saborosa, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não coma, pois é uma fruta de excelente ajuda para quem deseja ter uma alimentação saudável. A melancia é versátil e pode ser usada e diversas receitas, saladas, sucos e diversos outros.

E para aqueles que são amantes dos exercícios físicos, se manter uma dieta regrada, a melancia nunca sai do cardápio deles, devido ser um lanche com baixo teor calórico, tem apenas 30 calorias por 100g.

O porquê não pode comer melancia como sobremesa?

Por mais que seja uma fruta com diversos benefícios e reconhecida no ramo de alimentação saudável, ela ao mesmo tempo pode se tornar uma vilã se for consumida na hora errada, ou seja, depois de uma refeição. Tudo isso devido ao processo digestivo do nosso corpo.

Todo mundo tem costume de fazer uma refeição e logo após querer comer uma sobremesa, mas as vezes para não querer engordar prefere comer uma fruta e escolhe a melancia, mas é aí que todos se enganam.

Assim que terminar uma refeição se comer a melancia, ela precisa ser digerida, já que os alimentos anteriores ainda não foram totalmente processados, e durante essa espera, a melancia começa a fermentar no estômago por não ser totalmente digerida, e essa fermentação pode causar sintomas como:

Inchaço

Azia

Dor abdominal

Diarreia

Como consumir a Melancia?

Se você realmente ama a Melancia, saiba que você pode consumi-la, a dica é para comer a melancia com 30 minutos antes de comer a sua principal refeição, pois assim ela vai ser digerida no estômago e não vai causar incômodos depois de comer, afinal, passar mal ninguém gosta né?

Se você é uma pessoa que já tem o estômago sensível, é essencial cumprir essa dica para não passar mal, e nunca coma demais a melancia, é necessário ter cuidado.

