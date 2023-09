Já chegou? Confira o melhor período para comprar passagens baratas

Pode parecer cedo para você, mas, segundo especialistas da área, o momento ideal para começar a buscar passagens aéreas para suas viagens de fim de ano está bem próximo. Segundo um relatório recente do Google Flights divulgado na última segunda-feira (28), as buscas por passagens aéreas para o Natal já estão em andamento. Saiba, logo abaixo, qual o mês ideal para garantir seu bilhete por um ótimo preço.

Confira o mês ideal para comprar passagens por um preço muito mais acessível. | Imagem de G.C. por Pixabay

Conte os minutos para o check-in

Pode ser o momento certo para começar a buscar passagens aéreas para suas viagens de fim de ano, mesmo que alguns achem que seja cedo demais. Segundo um relatório recente do Google Flights divulgado na última segunda-feira (28), as buscas por passagens aéreas para o Natal já estão em andamento.

A previsão é de que as vendas relacionadas às viagens de fim de ano comecem mais cedo em comparação com o ano passado. Saiba mais detalhes, a seguir.

Leia mais: 5 TRUQUES que fazem você pagar menos nas passagens aéreas; conheça

O momento certo de comprar passagens

Para aqueles que planejam viajar no início de dezembro, os melhores preços devem estar disponíveis no começo de outubro, de acordo com James Byers, gerente de produto da empresa Google Flights. Byers observou que a média de preços costuma ser mais baixa 71 dias antes da partida, o que representa uma grande mudança em relação às descobertas de 2022, que indicaram que os preços eram mais baixos apenas 22 dias antes da viagem.

Além disso, o relatório de 2022 também apontou uma queda nos preços das passagens aéreas para viagens domésticas de Natal, que ocorrem entre 20 e 88 dias antes do feriado. A empresa está prevendo que os viajantes encontrarão os melhores preços entre 54 e 78 dias antes da viagem.

Quanto ao Natal deste ano, os preços mais baixos para passagens aéreas devem estar disponíveis na primeira semana de outubro e se estender até o final do mês. O Google informou que, para viagens para os Estados Unidos, os melhores preços para passar o Natal na terra do Tio Sam serão encontrados em 12 de outubro.

Dicas preciosas para gastar menos

No entanto, algumas dicas valiosas permanecem consistentes em relação a 2022. Evitar comprar passagens nos fins de semana e optar por voos com escalas, em vez de voos diretos, ainda são duas maneiras eficazes de garantir preços mais acessíveis nas passagens aéreas, de acordo com Byers.

Scott Keyes, fundador do site de voos mais baratos, Going.com, aconselha os viajantes a não se prenderem ao intervalo de 71 dias antes da viagem como o único período de preços mais baixos. Em vez disso, ele sugere que os consumidores usem essa informação como um ponto de partida e busquem a janela de oportunidade ideal, evitando reservar muito cedo ou muito tarde.

Leia também: O piloto do seu avião pode estar dormindo e você nem imagina (super comum)