Precisa esconder os fios brancos? Confira os métodos que funcionam bem

Os fios brancos sempre foi algo que incomodou muitas pessoas na estética, principalmente quando vai envelhecendo e diversas pessoas têm dificuldade em aceitar isso, por mais que hoje em dia alguns cabelos brancos viraram moda, mas era algo que antigamente todos não gostavam.

O passar do tempo é algo inevitável, um dia todos vamos envelhecer e com isso o cabelo vai automaticamente perdendo a melanina e o pigmento pela coloração natural dos fios e, consequentemente, vai surgindo os fios brancos.

Vale ressaltar que o aparecimento de fios brancos tanto pode ser por envelhecimento precoce ou uma característica genética. Hoje em dia existem vários métodos que podem ajudar a esconder os fios brancos do cabelo, além de ser técnicas menos agressivas do que as tintas. Veja abaixo.

confira métodos para esconder os fios brancos do cabelo. Imagem: FreePik

Métodos para esconder os fios brancos do cabelo

1. Henna e amla

O primeiro deles é a Henna, que é um corante totalmente natural extraído das folhas da planta Lawsonia inermis. Com certeza você já deve ter escutado falar sobre a Henna pois ela é muito utilizada para colorir cabelos e até mesmo a pele. Já a Amla é um fruto rico em vitamina C, com propriedades antioxidantes e fortalecedoras.

Para conseguir colorir os cabelos com henna e amla, pegue uma xícara de henna fresca e 3 colheres de chá de amla em pó e 1 colher de chá de café moído. Pegue essa mistura e aplique nos cabelos úmidos e depois deixe agir por 1 hora.

2. Café

O pó do café é um corante natural que também pode ser usado para escurecer os cabelos. Para isso, faça 3 xícaras de café e deixe esfriar, depois de lavar os cabelos com shampoo, aplique o café ainda com os cabelos úmidos e faça movimentos circulares. Feito isso, aperte seu cabelo na toalha, enrole e deixa por 20 minutos, para finalizar lave seu cabelo.

3. Água de sálvia

A água de sálvia é um ingrediente totalmente natural e que pode ajudar a cobrir os cabelos brancos, e para conseguir preparar essa água de sálvia, coloque um pouco das folhas de sálvia em água fervente por cerca de 30 minutos e depois deixe esfriar e aplique no cabelo úmido, deixe por 2 horas e depois lave o cabelo.

4. Chá preto

Além de também ser um ingrediente natural pode ajudar a sumir com os fios brancos indesejados, e para usar o chá preto como enxágue, pegue alguns saquinhos desse chá com 1 litro de água, deixe esfriar e depois use como enxágue após passar o shampoo.

