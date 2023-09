Precisando de DINHEIRO EXTRA? Esta é a cor de vela para setembro

Assim como o início de cada ano, o início de cada mês também desperta em muitas pessoas a iniciativa de alcançar objetivos específicos. Neste contexto, há quem mantenha o foco em conseguir um novo emprego, quem mantenha o foco em fazer uma viagem dos sonhos e, também, quem mantenha o foco em conseguir dinheiro extra, por exemplo.

E, especificamente no que diz respeito a esta meta relacionada às finanças, há uma boa notícia: o esforço do indivíduo faz toda a diferença, mas também pode estar atrelado a elementos místicos externos, muito úteis nesse tipo de contexto, conforme será explicado a seguir.

O papel das velas na vida de quem quer dinheiro extra

As velas, na realização de rituais, são vistas como objetos mágicos capazes de canalizar energia positiva, uma vez que a chama acesa representa o poder da atração. E, especificamente para quem quer atrair dinheiro extra no mês de setembro, vale frisar que é preciso usar uma vela da cor correta.

No decorrer do mês, podem ser realizados rituais que vão além do dinheiro e focam também no amor e na saúde, sendo que todos eles são muito simples de serem realizados e exigem somente o uso de alguns objetos para manter a energia concentrada no propósito buscado.

Vale ressaltar, ainda, que, no que diz respeito às velas, cada mês se mantém atrelado a uma cor diferente, e cada cor, por sua vez, está atrelada a algo que a pessoa deseja atrair.

Para o mês de setembro, a vela a ser usada é a que foca no triunfo e, ainda, na atração de energias renovadas. E mais detalhes sobre ela, incluindo sua cor, são revelados no tópico abaixo.

A cor de vela que deve ser usada para quem busca dinheiro extra nos próximos dias

De acordo com os rituais, a cor de vela que deve ser utilizada na casa de quem quer dinheiro extra no mês de setembro é o roxo.

E esta cor não é escolhida à toa: ela representa sucesso, força interna e triunfo no que diz respeito às questões profissionais, sendo muito usada para abrir caminhos, uma vez que também representa o equilíbrio e a sabedoria.

Ter uma vela desta cor em casa é a melhor coisa a se fazer para que as energias sejam canalizadas de forma a atrair dinheiro extra e muita prosperidade em setembro. Inclusive, pode-se usar diversos tons da mesma cor, o que irá ajudar a potencializar os resultados do ritual e, ainda, deixará a casa com um toque a mais de sofisticação.

E, conforme cada vela for queimada por completo, poderá ser substituída por outra da mesma cor, sem nenhum problema.

Mais fácil, impossível!

Elas podem ficar acesas durante a noite, por exemplo, ajudando a criar um clima mais aconchegante enquanto quem as acendeu mentaliza o que deseja atrair e aproveita para relaxar um pouco.

Vale lembrar, porém, que todo dinheiro que surgir a partir disso deve ser bem administrado, de modo que o ritual realmente valha a pena.

