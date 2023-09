Quem quer se aposentar precisa conhecer estas DICAS

Vai se aposentar? Nem sempre o caminho rumo à aposentadoria é livre de obstáculos. De acordo com o Portal Transparência Previdenciária, um dos principais fatores que causam a rejeição dos pedidos de aposentadoria é a falta de cumprimento dos critérios necessários para ter acesso ao benefício. Mas, você sabia que uma série de erros e omissões comuns podem estar sabotando a sua solicitação? A seguir, exploramos em detalhes as melhores práticas para evitar a negação da aposentadoria.

Antes de se aposentar, confira estas dicas

Com a reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019, as exigências para a concessão do benefício de aposentadoria se tornaram ainda mais rigorosas. No entanto, um dos problemas frequentemente enfrentados pelos requerentes no sistema Meu INSS é a ausência de informações sobre vínculos e períodos de contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Não raro, a falta dessas informações resulta na negação automática dos pedidos, mesmo sem passar pelo escrutínio de um servidor do INSS.

A servidora Alba Valéria de Assis, que faz parte da equipe da gerência do INSS em Belo Horizonte, ressalta a importância de uma revisão cuidadosa das informações previdenciárias que aparecem na tela durante o processo de solicitação. Segundo ela, o sistema Meu INSS oferece ao requerente a opção de incluir outros vínculos empregatícios e períodos de contribuição que talvez não constem no cadastro original. Se essas informações adicionais não forem inseridas, a análise ficará restrita aos dados já registrados no sistema, aumentando as chances de indeferimento.

Na prática, isso significa que, caso o CNIS não mostre o tempo mínimo de contribuição exigido pela lei, o pedido de aposentadoria é automaticamente negado. Portanto, é crucial que o requerente, ao perceber a ausência de determinadas informações, adicione os dados pendentes. Nesse contexto, documentos como a Carteira de Trabalho, comprovantes de contribuição via carnê ou Guia de Previdência Social (GPS) tornam-se fundamentais. O mesmo vale para aqueles que contribuíram em outros Regimes de Previdência; estes devem incluir a Certidão de Tempo de Contribuição do Regime Próprio de Previdência (RPPS).

Mas e se o cidadão não tiver acesso à internet ou preferir não usar o aplicativo Meu INSS? Existe uma alternativa: a Central 135. Este serviço telefônico oferece o mesmo fluxo de informações disponíveis na plataforma online e também permite ao requerente informar sobre outros vínculos e períodos de contribuição que não constem no CNIS. Após a conclusão do requerimento via Central 135, o segurado ainda pode optar por inserir documentos complementares diretamente no Meu INSS ou agendar um Cumprimento de Exigência para entregar a documentação em uma Agência da Previdência Social próxima a sua residência. A Central funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, proporcionando uma janela de tempo bastante flexível para os interessados.

Atenção é crucial

Por isso, a aposentadoria pode ser uma fase da vida recompensadora, mas chegar lá exige atenção aos detalhes e o cumprimento rigoroso das regras. Um pedido bem fundamentado e completamente documentado pode ser o diferencial entre aproveitar os anos de descanso ou enfrentar um intrincado labirinto burocrático. Então, antes de clicar em “enviar” em seu pedido de aposentadoria, certifique-se de que todas as informações e documentos necessários estejam corretos e atualizados. Sua futura paz de espírito pode depender disso.

