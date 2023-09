Como sacar o 13º do Bolsa Família em 2023

Pagamento adicional do Bolsa Família – A agitação em torno da possibilidade de um 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família ganhou novo alento com uma iniciativa inédita no estado de Pernambuco. Enquanto o governo federal ainda não confirma se vai estender o benefício a todo o país, a medida adotada no Nordeste brasileiro alimenta as esperanças e levanta questões sobre o futuro do programa. Mas afinal, o que está por trás dessa movimentação e quais as perspectivas para os beneficiários do Bolsa Família em relação ao tão aguardado 13º salário?

Sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família, um dos programas sociais mais emblemáticos do Governo Federal, é essencial para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O programa visa oferecer um complemento de renda que auxilia as famílias a garantirem acesso a bens fundamentais como alimentação, educação e saúde. Atualmente, cada beneficiário recebe um valor mínimo de R$ 600, com possibilidade de valores adicionais, repassados em até 12 parcelas ao longo do ano.

No entanto, a questão do 13º salário para o programa ainda permanece incerta no âmbito federal. O governo até o momento não anunciou oficialmente qualquer decisão de incluir um décimo terceiro pagamento dentro do programa. Por outro lado, o estado de Pernambuco tomou a iniciativa de fornecer um pagamento adicional de R$ 150 por beneficiário, o que agitou o debate sobre a extensão desse benefício em outras regiões.

A medida pernambucana, anunciada pelas autoridades estaduais, foi efetivada entre os dias 19 e 30 de junho de 2023. A única condição para acesso a esse recurso adicional era que o beneficiário já tivesse recebido o Auxílio Brasil, o antecessor do Bolsa Família, por pelo menos seis meses no ano de 2022 e estivesse devidamente registrado no Cadastro Único Para Programas Sociais. Com essa ação, aproximadamente um milhão de famílias em Pernambuco foram beneficiadas pelo 13º salário.

Modelo para outras regiões

O caso de Pernambuco torna-se especialmente relevante porque pode servir de modelo para outros estados que buscam ampliar os benefícios sociais para suas populações. Os interessados em verificar a possibilidade de receber o 13º salário do Bolsa Família em Pernambuco podem fazer isso por meio do site da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas (SDSCJPVD) do governo estadual, sendo necessário o Número de Identificação Social (NIS) para o acesso.

O NIS é um número de identificação fundamental para quem participa do programa Bolsa Família e pode ser encontrado em diversos lugares, como no cartão do próprio programa, no portal Meu INSS, no portal do Cidadão da Caixa ou em documentos como a Carteira de Trabalho e o Extrato do FGTS.

Enquanto o debate sobre o 13º salário do Bolsa Família continua em aberto em nível federal, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos às iniciativas promovidas pelos governos estaduais. O exemplo de Pernambuco demonstra que a implementação de medidas adicionais é viável e pode representar um incremento significativo na qualidade de vida das famílias beneficiadas. A medida reforça a importância de programas sociais como o Bolsa Família e eleva as expectativas sobre futuras melhorias que podem vir a ser implementadas em todo o país.

