Quer ser promovido em setembro? Veja os códigos “sagrados” que podem ajudar

É muito difícil encontrar um profissional que não queira ser promovido dentro da empresa na qual atua, de modo a poder mostrar ainda mais suas competências e passar a receber uma remuneração mais interessante, por exemplo.

E ocorre que, na hora de buscar por essa promoção, existem algumas dicas que podem ser colocadas em prática, de modo a facilitar o processo. Inclusive, agora no mês de setembro, uma dessas dicas é utilizar alguns códigos numéricos, conforme será explicado no decorrer da leitura abaixo.

Existem códigos que ajudam quem quer ser promovido | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A relação da numerologia com a vida profissional de uma pessoa

A numerologia nada mais é do que uma ferramenta que busca analisar a relação existente entre a energia do universo e os números. Ela também permite que a energia positiva seja canalizada por meio dos chamados códigos Agesta, que são considerados sagrados e podem ajudar quem quer ser promovido a fim de alcançar sucesso profissional.

Estes códigos são vistos, dentro da numerologia, como ferramentas que ajudam uma pessoa a atrair tudo aquilo que ela deseja: alguns servem para manifestar dinheiro, outros para manifestar amor e alguns para manifestar saúde, por exemplo, assim como existem aqueles que manifestam o sucesso no campo profissional.

Eles abrem caminhos para que o progresso surja nesta área.

Especificamente no que diz respeito aos códigos voltados para o trabalho, vale frisar, também, que eles podem manifestar diversas coisas ligadas a este assunto: podem ser usados por quem quer manter o emprego e por quem quer encontrar novas oportunidades.

Os códigos numéricos que devem ser usados por quem quer ser promovido este mês

Antes de um profissional conhecer os códigos que o ajudarão a ser promovido, é preciso que ele entenda como deverá ativá-los, segundo a numerologia. É extremamente importante aproveitar a carga energética que fica canalizada por meio dos números em questão para expressar corretamente o que se busca obter em relação ao trabalho.

Assim sendo, o código deve ser repetido por exatas 45 vezes, devidamente acompanhado de uma clara intenção.

A ativação deve acontecer em um local que seja bastante tranquilo, no qual o indivíduo consiga se manter concentrado, sempre apresentando suas intenções para todo o Universo. E, especificamente neste caso, estas intenções devem estar relacionadas a ser promovido ou obter algum outro tipo de crescimento profissional que tenha em mente.

É possível, por exemplo, pedir também para receber um aumento, ou para ter um relacionamento mais proveitoso com os colegas. É importante pensar firmemente no que deseja e, no fim da intenção, fazer a adição de um dos códigos sagrados, uma vez que eles são responsáveis por ajudar na manifestação das energias relacionadas ao trabalho.

Qualquer um dos códigos a seguir pode atuar positivamente na vida profissional de alguém no decorrer de setembro:

Código 00: foca na concentração;

Código 691: mantém os caminhos abertos

Código 2190: atrai sucesso

Código 1111: faz com que novas oportunidades apareçam

Código 18357: desbloqueia a criatividade

Código 26200: foca na disciplina

