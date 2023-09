Fature pelo menos R$ 10 MIL todo mês com estas franquias baratas

Ter uma franquia pode ser um excelente negócio, principalmente, quando a pessoa deseja empreender, entretanto, não quer começar do zero, ou seja, criar um produto, uma marca e uma autoridade no setor. O processo para isso pode demorar anos, então, o jeito mais fácil é abrir uma franquia, onde já pega um negócio “pronto” e basta tocá-lo, já com um produto definido e um nome de autoridade. Portanto, conheça as melhores franquias para faturar até R$ 10 mil todos os meses.

Conheça as melhores franquias para faturar bem todos os meses | Imagem de Alterio Felines por Pixabay

Franquia 4Charge

Anúncio da franquia | Imagem: Instagram da empresa.

A franquia em questão foi fundada no ano de 2019 e já conta com 54 unidades em todo o Brasil. O seu foco é publicidade em terminais de recarga, onde exibem várias propagandas. Os interessados, irão trabalhar seguindo o modelo home based, com visitas periódicas aos parceiros.

Vale lembrar que o suporte oferecido pela marca é permanente, o que oferece uma comodidade maior. Lembrando que quanto maior for a cidade, maiores serão os lucros. Todavia, não é uma má ideia abrir uma franquia em regiões menores.

O valor do investimento inicial é a partir de R$ 14,9 mil, ao passo que o faturamento mensal gira em torno de R$ 4 mil, basicamente, em 6 meses há o retorno do investimento.

Franquia Giralook

Frente de uma das lojas da franquia | Imagem: divulgação

Já essa franquia, é focada em lojas de brechós para o público infantil e adolescente. As lojas costumam vender várias coisas em seu espaço, é um leque de variedades, que vão de roupas e acessórios para a casa.

Outro ponto interessante, é a possibilidade de realizar a troca e venda de itens usados, ela é um modelo simples de negócio e basicamente, pode ser instalada em qualquer cidade do Brasil.

O investimento inicial é de R$ 226 mil, gerando um faturamento mensal de R$ 100 mil, já a previsão de retorno do investimento é entre 14 e 18 meses.

Franquia Bem Seguros e Créditos

Frente de uma das unidades da franquia | Imagem: divulgação

O mercado de crédito é um dos que mais crescem em todo o Brasil, pois não é raro que alguém tenha alguma urgência e precise de crédito para quitar algum débito. Por isso, essa franquia pode ser um excelente negócio.

A franquia funciona no modelo home based e oferta ao franqueado vários produtos para serem comercializados, como consórcios, empréstimos, seguros e inúmeras outras soluções do gênero.

O investimento inicial é de pelo menos R$ 14,9 mil, ao passo que por mês, é possível obter um faturamento de R$ 12 mil. Já o retorno do investimento, pode ocorrer entre 3 e 5 meses, vai depender bastante da região.

