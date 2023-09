Mercado está caro? Aprenda como economizar nas compras

Quem não quer aprender como economizar no mercado hoje em dia, não é mesmo? Em tempos que estamos passando onde a economia está instável é necessário ficar atento e saber onde e como cortar gastos que acabam sendo desnecessários quando precisamos escolher o que é necessidade.

Como é uma realidade que todos os brasileiros estão enfrentando, resolvemos trazer esse texto com algumas dicas e práticas que podem te ajudar na hora das compras. Acompanhe a leitura abaixo e verifique como é possível diminuir a sua lista de compras e ter bons produtos.

veja como gastar menos quando for ao mercado. Imagem: Pixabay

Dicas para economizar nas compras do supermercado

Faça uma lista e atenha-se a ela

O primeiro passo é ter um plano de ajuda para não chegar no mercado e comprar tudo que acha pela frente, então antes de sair de casa faça uma lista dos itens essenciais que precisa, assim quando chegar no mercado você já vai saber o que deve comprar e ir às prateleiras certas.

Uma dica de ouro e não deixar se levar por qualquer promoção porque as vezes isso vai deixar a sua compra mais cara.

Evite ir às compras com fome

Comprovado pelos estudos, ir fazer compras com fome, ou seja, com o estômago vazio, pode levar a pessoa ter decisões impulsivas e acabar comprando mais do que deveria e alimentos desnecessários para uma pessoa que está buscando economizar.

Compare marcas

Uma dica valiosa é para você nunca se apegar somente a uma marca, tem muitos produtos que marcas menos desconhecidas e que são produtos bons, com a mesma qualidade, e com preço menor. Vale a pena conhecer outras marcas, isso pode dar um corte no seu orçamento.

Aproveite as promoções

Fique atento com as promoções e descontos, mas somente realmente com aqueles que valem a pena. Verifique sempre a data de validade e se precisa daquele produto. Os preços baixos seduzem muitas pessoas, mas não gaste dinheiro com algo que não vai usar.

Compre em grande quantidade, se valer a pena

Em alguns mercados, alguns itens têm desconto quando são comprados em grande quantidade, ou seja, verifique de que são produtos que realmente você vai usar tudo antes do vencimento, e claro, se estiver com um preço bom e que vale a pena.

Evite produtos na linha dos olhos

Uma estratégia de marketing dos mercados é que eles colocam produtos que são mais caros e mais desejados ao nível dos nossos olhos, ou seja, as prateleiras de cima e de baixo são os produtos mais em conta.

Produtos da época

Outra dica de ouro é que legumes, verduras e frutas da estação são mais em conta do que os mais frescos e pode ser uma boa opção para diminuir o seu orçamento no mercado.

Comprar a granel

Alguns supermercados também gostam de oferecer produtos a granel, que normalmente são mais baratos que os embalados. Ou seja, você vai economizar no dinheiro e também no consumo de embalagens.

