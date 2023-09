Superlua Azul: quando será a próxima?

Na última quarta-feira (30), os brasileiros finalmente tiveram a chance de admirar um espetáculo astronômico, quando ocorreu a aguardada ‘Superlua Azul’. O satélite esteve em sua órbita mais próxima do nosso planeta, a uma distância de 357.344 quilômetros, a proximidade máxima registrada em 2023. Durante essa ocasião, a Lua apareceu cerca de 14% maior do que quando está mais distante. Saiba quando o fenômeno acontecerá novamente, a seguir.

A rara Superlua Azul iluminou o céu na última quarta-feira, oferecendo um espetáculo astronômico incrível. Foto: divulgação

Espetáculo aos nossos olhos

É importante esclarecer que o nome ‘Superlua Azul’ pode causar confusão, pois não está relacionado à cor da Lua, mas sim ao fato de ser a segunda Lua cheia em um único mês. A primeira ocorreu em 1º de agosto. Saiba mais curiosidades sobre o fenômeno, logo abaixo.

A Lua Azul e sua origem

Historicamente, o termo ‘Lua Azul’, em inglês, ‘Blue Moon’, costumava se referir a um fenômeno raro em que havia quatro luas cheias em uma estação do ano, em vez das três usuais. Essa mudança de significado foi registrada em 1946 na revista Sky & Telescope, de acordo com informações da NASA.

A origem do termo ‘Superlua Azul’ provavelmente está ligada a um erro de tradução antigo. A primeira referência a esse fenômeno data de um panfleto de 1528, em inglês arcaico, que dizia “the mone is blewe”. Alguns estudiosos especulam que ‘azul’ deriva de ‘belewe’, que significa ‘traidor’ no inglês arcaico, enquanto ‘mone’ equivale a ‘moon’ (lua em inglês).

Portanto, a frase poderia ser interpretada como “a Lua é traiçoeira”, e o nome poderia estar relacionado à confusão que uma Lua adicional em uma estação causava nas datas da Quaresma e da Páscoa, conforme explicação da agência espacial americana.

Quando teremos uma nova Superlua Azul?

Para os entusiastas de eventos celestes, será necessário aguardar até 2037 para testemunhar outra Superlua Azul, já que essas ocorrências são relativamente raras.

Superlua no 1º dia de agosto

A primeira Superlua foi vista no primeiro dia de agosto na maior parte do país, segundo informado pelo Observatório Nacional. As regiões que puderam contemplar o fenômeno de maneira mais privilegiada foram o centro-sul do Brasil, onde as condições meteorológicas estavam mais favoráveis para ver a bela transformação de maneira mais nítida.

A fato de curiosidade, o nome “superlua” não é uma definição astronômica oficial. Ele é utilizado em momentos em que a lua cheia acontece próxima ao perigeu, quando está mais perto da Terra e, consequentemente parece maior e mais brilhante. O perigeu é por definição quando a distância entre esse satélite e a Terra está menor do que 360.000 km. Quando isso ocorre, a Lua cresce em 14% e fica 30% mais brilhante do que no apogeu, quando se encontra mais distante.

O nome “Superlua de esturjão”, de acordo com a Nasa, é em referência a um peixe, que nessa época é encontrado em grande quantidade nos Grandes Lagos da América do Norte, um conjunto imenso de lagos de água doce localizado entre o Canadá e os Estados Unidos.

