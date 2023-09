SUBIU ou DESCEU? INSS altera teto de juros do empréstimo consignado

Decisão tomada!! O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou uma medida para diminuir o limite máximo dos juros aplicados em empréstimos consignados destinados a aposentados e pensionistas do INSS.

Com isso, o juros atualmente em 1,97% mensais cai para 1,91%. No mesmo sentido, a taxa com vínculo ao cartão de crédito consignado também foi reduzida de 2,89% para 2,83% por mês.

O Ministério da Previdência justificou essa ação devido a diminuição da Selic, que é a taxa de juros básica da economia. No início deste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou por um corte de 0,5%, estabelecendo a taxa em 13,25% ao ano, e há previsões de mais reduções até o fim do ano.

A proposta foi aceita com cerca de 14 votos favoráveis, havendo apenas um voto contrário, proveniente do representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

Em resposta à decisão do Copom, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica divulgaram a redução das taxas de juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, estabelecendo-as em 1,77% e 1,70% por mês, respectivamente.

O limite dos juros do crédito consignado do INSS foi objeto de muitas discussões no início do ano. Em março, o CNPS reduziu o teto para 1,7% ao ano. A decisão opôs os Ministérios da Previdência Social e da Fazenda.

Os bancos chegaram a suspender a oferta do consignado alegando que a medida provocava desequilíbrios nas instituições financeiras.

A decisão final coube ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, no fim de março, decidiu pelo teto de 1,97% ao mês. E agora o CNPS aprovou a redução para 1,91%.

Subiu ou desceu o teto de juros para empréstimo consignado? Fique atento! | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como funciona o crédito consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou contracheque. A taxa de juros é menor se comparada a outras modalidades de empréstimo, seu prazo para quitação varia conforme o convênio celebrado entre o banco e o empregador.

Qual a diferença entre empréstimo e crédito consignado?

No empréstimo pessoal, o pagamento das parcelas é de responsabilidade de quem pede o crédito. Já no consignado, as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS de quem pediu os valores emprestados.

Quem pode solicitar o Crédito Consigado?

O Crédito Consignado pode ser solicitado por funcionários de empresas privadas, servidores públicos, além de aposentados e pensionistas do INSS que recebam ou não o benefício pelo banco.

Quais são os tipos de empréstimo consignado

Consignado privado.

Consignado INSS.

Consignado para servidores públicos.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Taxa de Abertura de Crédito (TAC)

Taxas administrativas em geral.

Como simular empréstimo consignado.

Vantagens do crédito consignado.

Saiba mais: Fim do empréstimo consignado? Banco que fizer pode levar multa nestes casos