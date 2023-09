Preço de roupa de cama e colchão é ASSUSTADOR; pode passar de R$ 30 MIL

Há alguns anos, o mercado de colchões e produtos de cama era bastante banalizado no Brasil. Não havia sequer certificação para colchões, e os consumidores tinham opções limitadas quando se tratava de escolher produtos que realmente promovessem uma boa noite de sono. Atualmente, no entanto, opções luxuosas estão cada vez mais disponíveis, embora com preços que podem chegar a dezenas de milhares de reais. Saiba mais detalhes sobre estes itens de altíssimo luxo, a seguir.

Conheça oito itens de enxoval de roupas de cama de altíssimo luxo que apenas milionários podem comprar. | Foto: Montagem / Divulgação

A ostentação do sono

Uma boa noite de sono é algo que muitos consideram inestimável, mas quando observamos de perto o mercado de produtos para o sono, como camas de luxo, dispositivos de monitoramento de temperatura corporal e novas fibras de alta qualidade, fica claro que dormir com qualidade pode ser um luxo caro.

As indústrias de cama e enxoval têm se esforçado para inovar e agregar valor aos seus produtos, seja por meio da qualidade dos materiais utilizados ou da incorporação de tecnologias avançadas que promovem um sono reparador. No Brasil, essas opções luxuosas estão cada vez mais disponíveis, embora com preços que podem chegar a dezenas de milhares de reais. Saiba mais detalhes sobre estes itens de altíssimo luxo, a seguir.

A evolução do mercado de cama e enxoval

Um exemplo notável é o grupo Bell’Arte, que desenvolveu colchões com pastilhas infravermelhas controladas pelo calor humano. Essas pastilhas ativam moléculas no colchão, promovendo um relaxamento mais profundo durante o sono. A diretora de marketing do grupo, Thayse Freiberger, destaca que o segmento evoluiu consideravelmente nos últimos anos, e agora os colchões são peças centrais na decoração dos quartos. Confira agora a lista com as oito peças de roupa de cama mais desejadas (e caras) que só o dinheiro pode comprar.

8 peças de alto luxo para o seu enxoval de roupas de cama

1. Grand Vividus, da Hastens:

A Hastens, uma empresa sueca que fabrica colchões desde 1852, é uma das marcas mais luxuosas do mercado. Ela é fornecedora oficial da família real da Suécia desde 1952 e possui uma lista de clientes que inclui personalidades como o rapper Drake e o jogador Cristiano Ronaldo. O colchão Grand Vividus, desenvolvido em parceria com o designer de interiores Ferris Rafauli, é a joia da coroa da marca, custando cerca de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões). Feito de materiais naturais da mais alta qualidade, como crina de cavalo, lã, algodão e linho, cada unidade leva 600 horas de trabalho manual para ser montada e costurada.

2. Edredom Clima Balance

Este edredom, vendido no Mundo do Enxoval, é feito com plumas de ganso polonês, conhecidas por serem as maiores e mais macias do mercado. Ele apresenta uma tecnologia que se adapta à temperatura corporal, proporcionando conforto tanto no verão quanto no inverno. Isso reduz a movimentação durante o sono devido à sensação de frio ou calor, resultando em um sono mais profundo e repousante. O preço desse luxo é de R$ 21.890.

3. Cama Gica, por Arthur Casas

Desenvolvida especialmente para a linha Bell’Arte Dream, esta cama tem um design contemporâneo. Sua cabeceira destacável é composta por um sistema de plug, semelhante ao utilizado em aviões, carros e trens, facilitando sua manutenção a longo prazo. No tamanho King, essa cama pode custar R$ 55.700

4. Cobertor Mont Cervin, da Trousseau

Feito de uma das lãs mais valiosas do mundo, o Cashmere, importado da Itália exclusivamente para a marca Trousseau, este cobertor é um exemplo de luxo. Com mais de 2,5 metros de comprimento, ele tem um preço elevado de R$ 31.460.

5. Jogo Palazzo Reale, da Mundo do Enxoval

A seda é uma das fibras mais sofisticadas quando se trata de produtos de cama. Este jogo de lençóis, inspirado no design italiano, é feito inteiramente de seda. Seu valor pode chegar a R$ 9.953 para o tamanho king.

6. Pillow Top Wellness, da Trousseau

Esse pillow top é uma camada extra que é colocada sobre o colchão. Ele é preenchido com 80% de penas e 20% de plumas de ganso, tudo isso envolto em tecido 100% algodão. No tamanho king, pode atingir o preço de R$ 6.240.

7. Cobre Leito Bella, da Missoni Home

Para aqueles que apreciam cores vibrantes, o cobre leito da grife italiana Missoni é uma opção. Feito de 100% algodão, ele apresenta uma arte geométrica feita em tricô e tem o valor de R$ 8.515.

8. Travesseiro de plumas, da Trousseau

Um bom travesseiro é essencial para uma noite de sono confortável. Este travesseiro é revestido em jacquard de algodão e preenchido com plumas húngaras brancas de ganso, que são lavadas e esterilizadas de acordo com os mais altos padrões europeus. Cada unidade, de 50 x 90 centímetros, custa R$ 4.780.

Dicas para uma experiência de sono luxuosa

Agora que você conhece os produtos que podem proporcionar uma noite de sono luxuosa, é importante saber como montar e manter sua cama para que ela seja o mais confortável possível. Brad Harrell, diretor de serviço de limpeza do Four Seasons Hotel Washington, DC, compartilha algumas dicas valiosas:

Verifique o estado do seu colchão: Um colchão de boa qualidade é fundamental para uma boa noite de sono. Certifique-se de que o seu colchão esteja em boas condições.

Um colchão de boa qualidade é fundamental para uma boa noite de sono. Certifique-se de que o seu colchão esteja em boas condições. Use um pillow top de plumas: Para um conforto adicional, considere adicionar um pillow top de plumas sobre o colchão. Isso pode proporcionar uma camada extra de maciez e conforto.

Para um conforto adicional, considere adicionar um pillow top de plumas sobre o colchão. Isso pode proporcionar uma camada extra de maciez e conforto. Passe seus lençóis: Passe seus lençóis para garantir que a cama fique bem arrumada e convidativa.

Passe seus lençóis para garantir que a cama fique bem arrumada e convidativa. Use cobertor e edredom: Cubra os lençóis com um cobertor e um edredom para proporcionar calor e conforto durante a noite.

Cubra os lençóis com um cobertor e um edredom para proporcionar calor e conforto durante a noite. Crie uma experiência sensorial: Borrife água nos lençóis ou adicione algumas gotas de óleo essencial, como lavanda ou eucalipto, em um borrifador de água para criar uma experiência sensorial relaxante.

Borrife água nos lençóis ou adicione algumas gotas de óleo essencial, como lavanda ou eucalipto, em um borrifador de água para criar uma experiência sensorial relaxante. Adicione travesseiros e almofadas: Coloque quatro travesseiros e duas almofadas macias na cama para criar um ambiente acolhedor e confortável.

Conclusão

Uma boa noite de sono é um luxo que pode ser alcançado por meio de produtos de alta qualidade e atenção aos detalhes na preparação da cama. Com opções de colchões de luxo, edredons tecnológicos, lençóis de seda e outros produtos sofisticados, é possível transformar seu quarto em um refúgio de conforto e relaxamento.

Lembre-se das dicas para aprimorar sua experiência na cama e desfrute de um sono reparador todas as noites. Embora esses produtos possam ser caros, para muitos, a qualidade do sono que proporcionam é verdadeiramente inestimável.

