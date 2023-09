Teste de inteligência: 95% de quem tenta, não consegue se dar bem

No universo digital de hoje em dia, o teste de inteligência, também conhecido como teste de QI, ganhou alguns ingredientes a mais, usando da tecnologia e criatividade para oferecer avaliações mais atrativas aos olhos dos usuários, por meio de vídeos, enigmas e verdadeiros desafios visuais, que, ao invés de fazer o candidato desistir no meio do caminho, o estimula, através da curiosidade e impacto visual. Continue a leitura para conhecer um teste que irá te desafiar além dos limites da sua inteligência.

O alcance da sua inteligência

Provavelmente, você já se deparou pelo vasto mundo da internet com muitos testes para medir o seu QI, o chamado Quociente de Inteligência. Essas avaliações, que buscam mensurar a sua capacidade intelectual, são apresentadas de diversas e criativas formas. Desde textos interpretativos, até sequências de formas geométricas, onde, na maioria das vezes, o que é analisado é a capacidade lógica da pessoa em solucionar o problema.

Na era digital, esse tipo de avaliação ganhou alguns ingredientes a mais, usando da tecnologia e criatividade para oferecer testes mais atrativos aos olhos dos usuários, por meio de vídeos, enigmas e verdadeiros desafios visuais, que, ao invés de fazer o internauta abandonar a avaliação no meio do caminho, o estimula, através da curiosidade e impacto visual, a aceitar ser desafiado até o fim e descobrir finalmente qual o seu ‘nível de inteligência’.

Como funciona o teste de inteligência?

As avaliações para ‘medir’ a sua inteligência geralmente são feitos através de testes de lógica, que basicamente consistem em uma série de perguntas ou enigmas que exigem respostas baseadas em raciocínio e lógica.

Geralmente, eles não dependem de conhecimento específico, mas sim da capacidade de deduzir informações com base nas pistas fornecidas. Alguns tipos comuns de testes de lógica incluem quebra-cabeças, enigmas matemáticos, sequências lógicas e problemas de inferência.

Ao final de cada teste, o ‘candidato’ recebe um resultado final, com uma classificação que, supostamente, determina o número do seu QI. Essa medida geralmente faz uma comparação entre o seu desempenho cognitivo com o de outras pessoas da faixa etária semelhante a sua. Mas você sabe como o teste que mede o seu QI surgiu? Voltaremos um pouco mais de 100 anos no tempo para contar essa incrível história, logo abaixo.

Analisando o intelecto na história

A história surge no início no século XX, quando Alfred Binet, um psicólogo francês, desenvolve o primeiro teste capaz de medir o intelecto de uma pessoa. A princípio, esse teste era utilizado em escolas com o objetivo de identificar alunos com possíveis deficiências de aprendizado.

Anos depois, o também psicólogo William Stern criou a nomenclatura “Quociente de Inteligência” e o conceito de “Idade Mental (IM)”, assim como o de “Idade Cronológica (IC)” relacionando a capacidade intelectual de uma pessoa à sua idade.

Já a escalas de inteligência que, explicando de forma bem resumida, tem o objetivo de identificar se o candidato é dotado de um nível de inteligência superior à média ou possui algum tipo de deficiência intelectual, foi elaborada por Lewis Madison Terman, após a conclusão de diversos estudos com crianças consideradas superdotadas. Ele elaborou a equação QI = 100 x IM/IC, estabelecendo valores acima de 140 como genialidade e valores abaixo de 70 como raciocínio lento.

Entenda a divisão da escala de inteligência e seus respectivos níveis:

– A partir de 130: Superdotados

– 120 – 129: Inteligência superior

– 110 – 119: Inteligência acima da média

– 90 – 109: Inteligência mediana

– 80 – 89: Normal à fraco

– 70 – 79: Limite de deficiência

– Igual ou inferior a 69: Deficiente mental

Os benefícios dos testes de inteligência

Mas não se deixe levar por números! Antes de tirar conclusões precipitadas, é importante esclarecer que existem diversos tipos de testes, onde alguns podem não ser os ideais para medir a sua real capacidade intelectual, seja pela abordagem usada, ou até mesmo por se tratar de um material pouco familiar para você, por exemplo.

No entanto, existem testes que, de fato, te proporcionarão algo ainda mais valioso do que apenas medir o seu nível de inteligência. Falando diretamente dos testes de lógica, os mesmos estimulam e avaliam as habilidades cognitivas das pessoas, funcionando como exercícios mentais que desafiam a mente a resolver problemas complexos, geralmente com base em princípios lógicos, deduções e análises críticas.

Dentre os benefícios diretos que tais tipos de testes podem proporcionar, podemos citar os cinco principais, logo abaixo:

Melhora do raciocínio lógico: Os testes de lógica ajudam a aprimorar a capacidade de pensar de forma lógica e encontrar soluções baseadas em evidências e regras. Desenvolvimento da criatividade: Ao enfrentar problemas lógicos, é necessário pensar “fora da caixinha” e encontrar ideias inovadoras para resolvê-los. Aumento da concentração: Resolver testes de lógica exige foco e concentração, o que pode melhorar a capacidade de manter a atenção em tarefas desafiadoras. Melhora a sua memória: Muitos testes de lógica exigem que você lembre de informações, regras e padrões, o que estimula a memória de curto e longo prazo. Redução do estresse: Enfrentar problemas lógicos pode ser uma forma eficaz de relaxar a mente e reduzir o estresse, pois concentra a atenção em um único desafio.

Agora que você já tem o conhecimento dos inúmeros benefícios que este tipo de teste pode proporcionar ao seu cérebro, talvez tenha ficado mais animado para realizar algum teste, certo? Mas antes de oferecer um desafio realmente estimulante a você, separamos algumas regras que, se seguidas com exatidão, podem aumentar suas chances de ter êxito ao final do teste de QI. Veja abaixo:

Regras para fazer um teste de lógica

Leia com atenção: Comece lendo cada pergunta ou enigma com atenção, para compreender completamente o que está sendo pedido. Procure por pistas: Seja um verdadeiro caçador de pistas ou informações que podem ajudá-lo a resolver o problema. Muitas vezes, essas pistas estão ocultas nas palavras ou números apresentados. Ative o seu raciocínio lógico: Tente abordar o problema de maneira lógica, seguindo as regras e informações disponíveis. Evite fazer suposições sem base sólida. Anote informações importantes: Às vezes, é útil anotar informações que você considere relevantes ou fazer esboços para visualizar melhor o problema. Não desista: Alguns testes de lógica podem ser desafiadores, mas é importante perseverar. Se não conseguir resolver um problema imediatamente, passe para o próximo e volte a ele mais tarde. Pratique o quanto for necessário: A prática constante é fundamental para melhorar suas habilidades em testes de lógica. Existem muitos livros, aplicativos e recursos online disponíveis para praticar.

A prova de fogo

Se você chegou até aqui, provavelmente está muito motivado e confiante de que fará qualquer teste de lógica que tente colocar sua inteligência à prova, certo? Pois bem. Recentemente, descobrimos um interessante e desafiador teste dessa categoria no YouTube, onde 95% dos usuários que tentam passar pela prova, simplesmente falham!

O teste consiste em um video, onde você se depara com uma infinidade de cocos. Seu desafio é encontrar o único coco diferente dos demais. Parece fácil? Talvez, mas se falarmos que você precisa identificá-lo em apenas 20 segundos, as coisas mudarão de perspectiva, não é?

Então, sem mais delongas, acesse o link na imagem abaixo e boa sorte, pois você vai precisar!

