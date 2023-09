Começam em R$ 4.000 apenas: 8 franquias baratas em 2023

Franquias para investir – Você já pensou em fugir da agitação das grandes cidades e empreender em um ambiente mais tranquilo e acolhedor? Agora imagine se você pudesse fazer isso com um investimento inicial tão baixo quanto R$ 4 mil. O empreendedorismo no interior não é apenas possível, mas também pode ser surpreendentemente rentável, como provam algumas franquias que desafiam o estigma de que para ter sucesso, um negócio precisa estar nos grandes centros urbanos.

Empreender no interior oferece oportunidades incríveis. Com essas franquias a partir de R$ 4 mil, você pode transformar seu sonho em realidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já pensou em ser dono de uma dessas franquias?

Empreender em cidades menores tem suas vantagens e, nos últimos anos, tem se tornado uma realidade cada vez mais acessível. Existem diversas opções de franquias que requerem um investimento inicial modesto e oferecem uma variedade de segmentos para escolha. Dentre as alternativas, temos, por exemplo, a DryWash, especializada em limpeza e estética automotiva. Com um investimento inicial de aproximadamente R$ 4.250, essa franquia promete flexibilidade para atender clientes em diversas localidades, e o melhor: o retorno financeiro pode ser visível em um curto prazo, variando de três a seis meses.

Outra opção interessante para quem quer mergulhar no universo dos serviços financeiros é a franquia CredFácil. Essa empresa, que já conta com mais de mil unidades, requer um investimento inicial de quase R$ 20 mil e tem uma estimativa de retorno entre seis e oito meses. No campo educacional, a The Kids Club se destaca. Especializada no ensino de inglês para o público infantil, essa franquia, com quase três décadas de experiência, exige um investimento inicial em torno de R$ 23,5 mil e oferece benefícios exclusivos, como certificação internacional e programas de intercâmbio na Inglaterra para os alunos. O retorno desse investimento está estimado entre 12 e 24 meses.

Mais opções

Os aficionados por gastronomia podem se interessar pela Maria Gasolina, uma rede que já possui 105 unidades e exige um investimento inicial de R$ 35 mil. Os lucros começam a aparecer geralmente em 22 meses. No setor agrícola, a Sonhagro surge como uma opção que promete simplificar processos burocráticos para produtores rurais. Com um investimento inicial de R$ 37.140, a empresa projeta um retorno entre seis e 18 meses.

A assistência a idosos também tem seu espaço nesse cenário de empreendedorismo no interior com a franquia Home Angels. Requerendo um investimento inicial de R$ 40 mil, a empresa oferece tanto apoio físico quanto emocional, com um retorno estimado entre 12 e 18 meses. Outra opção ligada à prestação de serviços é a Maria Brasileira, focada em serviços de limpeza. Com um investimento inicial de quase R$ 43 mil, a projeção é de que o retorno ocorra em 14 meses. E não podemos nos esquecer da Minha Quitandinha, uma rede de minimercados autônomos que funciona 24 horas por dia. Com um investimento inicial similar ao da Maria Brasileira, o retorno pode ser observado entre 10 e 18 meses.

É crucial destacar a importância de um estudo aprofundado do mercado local e uma análise de compatibilidade entre o perfil do empreendedor e a franquia escolhida. Cada cidade tem suas peculiaridades, suas necessidades e seus nichos de mercado inexplorados. Assim, o sonho do empreendedorismo no interior pode se tornar uma realidade próspera, desde que haja um planejamento estratégico bem fundamentado. Portanto, se você está pensando em realizar o sonho de ter o próprio negócio longe dos grandes centros, as opções são diversas e o sucesso está ao seu alcance.

