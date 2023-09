ChatGPT não é TUDO ISSO que falavam? Por que plataforma está em queda

A Inteligência Artificial está gerando comentário e dividindo opiniões, desde quando lançou o ChatGPT ele começou a fazer sucesso e ser muito comentado, só que no mês de junho ele começou a apresentar alguns problemas até que aconteceu a sua primeira queda.

Foi uma baixa de 10% do número de acessos e está chegando próximo das previsões de mercado que a Inteligência Artificial é uma tecnologia que está em declínio. A ferramenta foi lançada pela OpenAI no mês de novembro de 2022, através dela que popularizou a IA.

Álvaro Machado Dias, que é o neurocientista, futurista e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), falou em uma entrevista para o Portal Olhar Digital que a ferramenta ChatGPT já está entrando em declínio. Além disso, Álvaro ainda comentou que o chatbot da OpenAI foi também um dos que abriu caminho para o desenvolvimento dessa tecnologia, no entanto é apenas o início da influência que a Inteligência Artificial vai ter na vida das pessoas futuramente.

ChatGPT está em queda, qual o motivo?

Aconteceu o que todos imaginam que não iria acontecer com essa nova ferramenta da tecnologia. A perda de popularidade do sistema acontece pelos termos de usuários e também pelos termos institucionais. Esses são dados que os reguladores ao redor do mundo já estão observando e encerrando suas práticas.

Antes da queda, percebe-se que nos últimos meses foi demonstrado que alguns dos fatores que afeta o ChatGPT é porque ele não é mais inovador como era no ano de 2022. A Forbes disse que esse surgimento e de outras ferramentas que se igualam ao ChatGPT, como por exemplo o Bard e o Claude AI, fizeram que o ChatGPT ficasse ultrapassado em dados e também em eficiência.

Um exemplo disso é novo chatbot Claude AI que tem uma base de dados mais atualizada, com os eventos de dezembro do ano de 2022. Já o ChatGPT está disponível com as informações do mês de setembro do ano de 2021, como está descrito com a plataforma de IA.

Inteligência Artificial na vida das pessoas

Por mais que o ChatGPT está perdendo o espaço ele ainda demonstrou como a Inteligência Artificial vai ser um grande recurso para facilitar a vida de todos, ou seja, tem uma influência grande, tanto pessoal como profissional.

Devido a essas condições, o professor Álvaro Machado Dias disse que acredita que esse é o momento propício a psicotecnologia, ou seja, que é o conjunto de dispositivos voltados ao crescimento pessoal.

Por isso a Inteligência Artificial ainda vai continuar influenciando as mudanças sociais e tecnológicas através do meio de aplicativos e bem-estar e assistentes virtuais, os chatbots. Por isso, para tentar ficar dentro do mercado, o OpenIA vai acabar de anunciar o ChatGPT Enterprise, uma versão totalmente empresarial.

