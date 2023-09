Saque de R$ 750 no seu CPF foi confirmado

Saque o seu auxílio! Os participantes do programa de transferência de renda Bolsa Família, que estão devidamente cadastrados e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico), receberam a confirmação do saque no valor de R$ 750 na última terça-feira (29). A seguir, veja quem está autorizado a realizar o saque desse benefício nesta quinta-feira (31).

Valor do Bolsa Família é liberado para saque

Valor do Bolsa Família é liberado para saque

Os beneficiários do programa Bolsa Família, que se encontram devidamente registrados e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico), receberam na última terça-feira (29) a confirmação do saque no valor de R$ 750. Saiba quem está autorizado a realizar o saque do benefício nesta quinta-feira (31), logo abaixo.

Requisitos para receber o valor padrão do Bolsa Família

Manter a situação regular no Bolsa Família;

Demonstrar uma renda per capita familiar de até R$ 218 por mês;

Atualizar as informações no CadÚnico.

Como receber o valor total de R$ 750?

No que diz respeito aos valores, vale destacar o Benefício Primeira Infância, que está em vigor desde março. Esse benefício oferece um valor de R$ 150 para os beneficiários do Bolsa Família por criança com até seis anos de idade. Sendo assim, é necessário que as famílias possuam ao menos um membro nessa faixa etária para garantir o quantia total de R$ 750 na semana seguinte.

Cronograma completo dos pagamentos de agosto

Final do NIS 1 – 18;

Final do NIS 2 – 21 (liberação a partir de 19/08);

Final do NIS 3 – 22;

Final do NIS 4 – 23;

Final do NIS 5 – 24;

Final do NIS 6 – 25;

Final do NIS 7 – 28 (liberação a partir de 26/08);

Final do NIS 8 – 29;

Final do NIS 9 – 30;

Final do NIS 0 – 31.

Como sacar pelo app do Caixa Tem?

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar os valores depositados utilizando o aplicativo Caixa Tem, disponível para sistemas Android e iOS. Outras alternativas para consulta incluem ligar para o telefone ou acessar a conta onde o dinheiro foi depositado. O procedimento para saque é o seguinte:

Iniciar o aplicativo Caixa Tem; Selecionar a opção “Entrar”; Escolher “Saque sem Cartão”; Clicar em “Gerar código para saque”; Digitar a senha; Inserir o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Bônus do Bolsa Família através do Caixa Tem

Benefício de Renda de Cidadania: Um pagamento de R$ 142 destinado aos integrantes do Bolsa Família;

Um pagamento de R$ 142 destinado aos integrantes do Bolsa Família; Benefício Complementar: Concedido quando o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor mínimo de R$ 600;

Concedido quando o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor mínimo de R$ 600; Benefício Primeira Infância: Proporciona um montante de R$ 150 por cada criança com até seis anos de idade;

Proporciona um montante de R$ 150 por cada criança com até seis anos de idade; Benefício Variável Familiar: Libera uma quantia de R$ 50 para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

