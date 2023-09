Olhe para seus pés e descubra como está sua SAÚDE (5 sintomas)

É normal que as pessoas raramente pensem sobre seus pés, a menos, é claro, que elas tenham uma lesão dolorosa. Mas os pés podem revelar muito sobre o estado geral da saúde.

Os pés podem dizer muito a você, desde o significado de um dedão invulgarmente grande para suas articulações, ou as úlceras que podem indicar que algo não está bem com seu pâncreas.

Abaixo, veja os sinais e sintomas de cinco condições que podem afetar os seus pés, mas que revelam muito mais sobre sua saúde.

Veja os detalhes que seus pés apresentam e saiba como descobrir as doenças que podem estar aparecendo. | Foto: divulgação

Quais são essas doenças?

1) Doença cardíaca

Os pelos nos pés de homens e mulheres é bastante comum. Portanto, se você observar uma diminuição do pelo em seus pés, isso pode ser um sinal de doença arterial periférica. A DAP é a falta de sangue nas pernas e pode sinalizar uma doença arterial mais generalizada, que pode causar doenças cardíacas.

Os outros sintomas da DAP incluem sensação de frio nas pernas ou nos pés, dormência nas pernas e pele brilhosa.

2) Diabetes

Se notar uma ferida na ponta do pé que não cicatriza ou sentir muito formigamento, isso pode ser um sinal de diabetes, uma condição que aumenta o nível de açúcar no sangue.

Uma complicação é a neuropatia, que é onde os nervos se danificam e o paciente começa a perder a sensibilidade nos pés. Se não for tratado, o pé diabético pode levar à amputação.

Outros sintomas do diabetes incluem fazer xixi mais do que o normal, sentir sede o tempo todo, cansaço, visão turva e perder peso repentinamente.

3) Hipotireoidismo

Se sofrer de pés frios, isso pode ser um sinal de uma condição da tireoide chamada hipotireoidismo. Este é um problema que pode levar a níveis altos de colesterol e entupimento das artérias, resultando em doenças cardíacas graves, como angina ou um ataque cardíaco.

Os sintomas mais comuns do hipotireoidismo incluem cansaço, ganho de peso, prisão de ventre e cãibras musculares.

4) Gota

Se o seu dedão está parecendo especialmente grande – e tem estado assim por um longo tempo – você pode ter um tipo de artrite, chamada gota. Se não for tratada, a gota pode levar à formação de pedras nos rins e danos permanentes nas articulações.

Além do inchaço nas articulações, outros sintomas de gota incluem dor intensa nas articulações, vermelhidão na pele e calor articular.

5) Infecção fúngica

Quando as unhas dos pés começam a ficar um pouco amarelas e espessas, pode ser sinal do chamado pé de atleta, a frieira.

Como a mais comum infecção de pele por fungos, a frieira se caracteriza pelo aparecimento de bolhas e rachaduras, especialmente entre os dedos dos pés.

Calçados apertados, que não deixam seus pés respirarem, como botas de trabalho, podem causar excessiva transpiração nos pés, aumentando o risco de infecções fúngicas. A condição causa muita coceira e ardor na área afetada.

Se você acredita que pode ter alguma das condições mencionadas, é importante que consulte o seu médico. Vale lembrar que é muito importante ficar atento às alterações em seus pés, pois elas podem estar revelando algo muito mais significativo sobre sua saúde.

Como identificar as doenças através dos pés?

Segundo os médicos é possível, por exemplo, medir a pressão arterial dos pés e comparar com a pressão do braço, se for diferente indicam problemas circulatórios. Só de olhar o pé e observar calosidades ósseas e saber que são indicações de lesões nos nervos sensitivos.

Saiba mais: Milhões de pessoas sofrem com doenças desconhecidas pelo mundo