Moeda de 25 CENTAVOS espanta todo mundo com valor altíssimo

Encontrar uma moeda que tenha um característica única o bastante para que seja considerada uma relíquia altamente valorizada é uma tarefa difícil para os mais desatentos, que, em sua maioria, costumam deixar as moedinhas do troco de alguma compra jogadas em algum canto acumulando poeira. A seguir, revelamos detalhes sobre quanto vale uma especial moeda de 25 centavos no mercado de colecionadores e o que faz dela um verdadeiro tesouro.

Moedinha que vale ouro

Já pensou em obter um lucro de R$ 3 mil simplesmente vendendo uma moeda de R$ 0,25? Não, isso não é fake news de rede social! Essa pequena moeda dourada pode valer muito mais do que o esperado, pelo menos no mercado dos colecionadores de dinheiros antigos. Saiba mais detalhes sobre os 25 centavos mais valiosos que você poderia ter, logo abaixo.

Por que a moeda é tão valiosa?

A fabricação dessa moeda nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ela era prateada e tinha um design interior diferente, com um hexágono acompanhando sua borda interna. No entanto, isso não é o que faz essa moeda ser tão valiosa no mercado numismático. Apelidada carinhosamente de “mula”, essa peça de raro valor possui uma defeito em sua cunhagem que a torna valiosa o suficiente para ser avaliada em até R$ 3 mil por colecionadores especializados.

Entenda o defeito ‘mula’

A “mula” é uma moeda peculiar, pois combina a frente e o verso de duas moedas distintas. Nesse caso, a moeda de centavos foi cunhada normalmente no lado da coroa, com as listras ao fundo, o valor e o hexágono. Porém, na parte da “coroa”, a cunhagem foi realizada de acordo com o lado da face da moeda de R$ 0,50. Como resultado, ela exibe a efígie à direita e um ramo de folhas sob as listras à esquerda.

Encontrar uma moeda desse tipo pode ser uma tarefa desafiadora para os colecionadores. Esse é um dos principais motivos pelos quais o item é tão valioso no mercado numismático, já que poucas unidades foram disponibilizadas no mercado tradicional devido ao erro de cunhagem. Além disso, quanto maior e melhor o estado de conservação da moeda, mais valiosa ela se torna.

O processo burocrático antes da venda

Caso você encontre uma dessas guardada em algum cofrinho ou até mesmo receba ela como troco em alguma compra, você pode vendê-la em locais específicos. Para isso, é necessário obter uma avaliação prévia do valor da moeda antes de vendê-la para qualquer loja ou colecionador. Você precisará enviar fotos da moeda e informações para especialistas, como os do Brasil Moedas Leilões.

Melhores locais para vender sua moeda

Após receber a avaliação do seu exemplar, você pode vender a moeda em diversas opções, como no Mercado Livre, em leilões de moedas, no site da Sociedade Numismática Brasileira ou em outros comércios online. A última opção acaba sendo uma das mais vantajosas, já que você pode encontrar colecionadores dispostos a pagar um pouco mais pelo item.

Por fim, esteja atento aos custos de frete e às possíveis taxas administrativas da plataforma antes de finalizar a venda.

