Gengibre combate câncer, é anti-inflamatório e ajuda a emagrecer? Vejas o benefícios

O gengibre, originado do Sudeste Asiático, é conhecido por incríveis propriedades medicinais e culinárias. Com um sabor fervoroso e adocicado, a especiaria é extremamente versátil quando se trata de cozinhar. Ainda assim, muitos não têm consciência dos impressionantes benefícios para a saúde que o gengibre pode trazer.

Da dor à inflamação, a lista de problemas que tal raiz pode ajudar a amenizar é incrivelmente surpreendente. Mas não acaba por aí.

Graças à sua capacidade e ação termo gênica, o gengibre é um ótimo aliado na luta contra o câncer e na melhora da memória. Saiba mais sobre os benefícios.

Como o gengibre pode ajudar no combate ao câncer?

Compostos como gingerol e shogaol, presentes no gengibre, possuem propriedades anticancerígenas e antioxidantes. Estes combatem o estresse oxidativo e a inflamação.

Um recente estudo na Coreia do Sul, apontou que o gingerol pode destruir células cancerígenas resistentes à quimioterapia, sobretudo, no caso de câncer de pâncreas.

Vale ressaltar também que o gengibre não é um substituto para o tratamento médico convencional.

Gengibre regula a pressão arterial

Além do combate ao câncer, o gengibre, com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, pode ajudar na manutenção da saúde cardiovascular.

Foi revelado também que o consumo de gengibre pode auxiliar na redução da pressão arterial, bloqueando canais de cálcio dependentes de voltagem.

A especiaria na perda de peso

Vale destacar que o gengibre promove a sensação de saciedade e ajuda a queimar calorias, sendo um possível aliado no processo de emagrecimento.

No entanto, é fundamental lembrar que para perder peso de forma saudável é necessária uma dieta equilibrada e atividade física regular.

Gengibre VS Diabetes

Os benefícios do gengibre também se estendem à regulação dos níveis de açúcar no sangue e à melhoria da sensibilidade à insulina, contribuindo potencialmente no combate ao diabetes.

Os voluntários que consumiram 2g de gengibre em pó, no estudo feito, diariamente reduziram em 12% o nível de açúcar no sangue.

Como se não bastasse, o gengibre ainda pode melhorar a memória e reduzir cólicas menstruais e indigestões.

A especiaria pode ser consumida fresca, como chá, em pó, cristalizada ou até mesmo como suplemento.

Vale lembrar que a especiaria não faz milagre e não substitui a orientação de um profissional. O consumo do gengibre como parte de uma dieta equilibrada deve servir como um complemento, mas não como uma solução isolada para tratar as condições de saúde.

Quem não deve consumir gengibre?

Vale lembrar que nem todo mundo pode consumir o gengibre. Conhecer as contraindicações e precauções associadas ao consumo de gengibre é fundamental para garantir uma experiência saudável e segura.

Possíveis efeitos colaterais: o consumo excessivo de gengibre pode acarretar efeitos colaterais indesejados. Ingerir mais de 5 gramas por dia pode levar a sintomas como dor de estômago, alterações nos batimentos cardíacos, diarreia e sonolência. É crucial manter o consumo dentro de limites moderados para evitar tais reações.

Contraindicações: indivíduos que têm pedras na vesícula devem evitar o gengibre, pois ele pode agravar a condição. Além disso, pessoas com doenças hemorrágicas ou que fazem uso de medicamentos anticoagulantes devem evitar o gengibre, uma vez que ele pode aumentar o risco de hemorragias nesses casos.

Uso com medicamentos: pessoas que estão em tratamento com medicamentos para controle da pressão arterial ou diabetes precisam ser especialmente cautelosas ao consumir gengibre. A ingerência do gengibre com esses medicamentos pode interferir nos seus efeitos. É aconselhável buscar a orientação de um médico antes de incorporar o gengibre à dieta.

Efeitos em grávidas: para mulheres grávidas, o consumo de gengibre deve ser feito com moderação e cuidado. Durante a gravidez, a ingestão diária não deve exceder 1 grama, e isso deve ser mantido por um máximo de 3 dias consecutivos. Além disso, é crucial evitar o consumo de gengibre próximo ao trabalho de parto, pois há riscos potenciais de aumento de sangramentos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer qualquer alteração na dieta durante a gravidez.

