Repolho: qual é a diferença e o que muda do verde para o roxo?

Ao irmos em uma feirinha de hortifruti ou um supermercado, é comum encontrarmos uma ampla gama de vegetais prontos para serem escolhidos. Entre essas escolhas, o repolho se sobressai não só por conta de sua polivalência na cozinha, mas também pelos seus efeitos benéficos para a saúde. Isso nos leva a questionar: entre o repolho verde e o roxo, qual deles é mais vantajoso? Saiba a resposta, logo abaixo.

Saiba as principais diferenças e os benefícios entre o repolho verde e o roxo. | Foto: Reprodução / Pixabay

O segredo por trás da cor do repolho

Ao visitarmos uma feira ou supermercado, é comum nos depararmos com uma variedade de vegetais disponíveis. Dentre essas opções, o repolho se destaca não apenas por sua versatilidade culinária, mas também por seus benefícios à saúde. Surge então a dúvida: qual é o melhor, o repolho verde ou o roxo?

A seguir, saiba algumas curiosidades revelas sobre as diferenças e benefícios de cada um, que certamente irão te ajudar na hora de escolher o amado vegetal para sua receita favorita.

Leia mais: Top 3 vegetais para fazer seu cabelo crescer MAIS RÁPIDO

Descubra as diferenças entre os 2 tipos de repolho

Repolho verde e seus benefícios

O repolho verde é o tipo mais comum e é caracterizado por sua coloração verde-clara e sabor suave. Ele é uma boa fonte de vitamina C, vitamina K, fibras e potássio. A vitamina C é importante para o sistema imunológico, a vitamina K é essencial para a coagulação sanguínea e as fibras auxiliam na digestão. Além disso, o repolho verde também possui propriedades antioxidantes, o que significa que ajuda a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres.

O doce sabor do repolho roxo

Por sua vez, o repolho roxo é uma variedade mais recente e se destaca por sua coloração roxa e sabor mais doce. Assim como o repolho verde, ele é uma boa fonte de vitamina C, vitamina K, fibras, potássio e também contém antocianinas. Estas últimas são antioxidantes que podem auxiliar na proteção contra doenças cardíacas, câncer e outros problemas de saúde. Além disso, o repolho roxo também é rico em vitamina A, que é importante para a saúde da pele e visão.

Os pontos fortes nas duas cores

Ambos, o repolho verde e o roxo, são opções saudáveis e nutritivas. A escolha entre eles dependerá das suas preferências pessoais. Se você está em busca de um repolho com sabor suave, o repolho verde é uma boa opção. Já se você prefere um sabor mais doce e benefícios antioxidantes, o repolho roxo é a escolha ideal.

Como escolher?

Aqui estão algumas dicas para escolher um repolho de qualidade: opte por repolhos firmes, sem manchas ou danos visíveis. No caso do repolho verde, ele deve apresentar uma coloração verde-clara uniforme, enquanto o repolho roxo deve ter uma coloração roxa uniforme.

Armazene o vegetal da maneira certa

Quanto ao armazenamento do repolho, ele pode ser mantido na geladeira por até duas semanas. Para evitar que ele resseque, é recomendável guardá-lo em um saco plástico ou recipiente hermético.

Esperamos que estas informações tenham sido úteis para ajudá-lo a fazer a escolha certa ao comprar repolho. Aproveite seus benefícios à saúde e sua versatilidade culinária!

Leia também: Vá plantar batatas! Basta utilizar um saco de lixo; entenda