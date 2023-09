Não pague caro à toa: descubra se o azeite é falsificado mesmo

O azeite é um ingrediente que não pode faltar na cozinha e nos pratos culinários brasileiros, além de ser um ótimo ingrediente ele foi descoberto desde antigamente e se tornou popular até hoje, mas a dúvida em questão é qual que é o melhor azeite e se realmente vale a pena comprar do mais caro ou do falsificado.

A origem do azeite é traçada desde a Mesopotâmia, que é uma região do berço das primeiras civilizações da humanidade, por mais que tenham sido os gregos e os romanos que acabaram popularizando o uso do azeite.

E até nos dias de hoje, o azeite se tornou essencial para preparar diversos alimentos, é um ingrediente que não pode faltar na compra do mês no supermercado, pois é um produto de qualidade e deixa a comida saborosa. Tem alguns estabelecimentos que vendem o azeite de qualidade bem inferior e falsificado, por isso é necessário ter atenção para não ser enganado.

confira como descobrir qual azeite é de qualidade. Imagem: Pixabay

Como comprar o azeite certo?

Se você quer realmente comprar o azeite original e não ser engano por rótulos falsos, existem algumas dicas que são essenciais para descobrir se é original ou não. Aprendendo essas dicas você vai conseguir acertar em suas escolhas de azeite para temperar sua comida e saber sobre marcas que realmente tenha uma boa qualidade, além disso o azeite certo ajuda também na sua saúde. Veja:

1. Leia o rótulo

No rótulo fica as informações necessárias sobre a composição do produto, mas a maioria das pessoas nunca olham esses dados, porém o azeite que tem termos como “tempero português” ou até mesmo “tempero espanhol” é enganoso. O azeite puro não tem a palavra “tempero”.

Veja também: Este é o melhor azeite que você pode comprar hoje

2. Encare os preços com um olhar crítico

Nas compras todo mundo gosta de poder economizar, só que tem vezes que o barato sai mais caro, então se você perceber que tem azeite muito abaixo da média, já é um alerta para falsificação. Um bom azeite de qualidade é criado com processos complicados e até mesmo mais elevados, por isso os preços são mais caros.

3. Prefira os rótulos reconhecidos

Por mais que as vezes saia mais caro, escolha marcas que são renomadas, elas não iriam colocar sua reputação em risco por mínimo detalhe, por isso escolher na sua compra os nomes mais tradicionais ajudam a eliminar os riscos de levar um produto com qualidade ruim.

4. Transparência de informações

As informações de todos os produtos precisam ser claras e concisa, se estiverem assim é um bom sinal de autenticidade, então na sua compra busque todas essas informações que listamos acima, com certeza vai conseguir escolher um azeite de qualidade para temperar sua comida.

Veja também: Já passou azeite no cabelo hoje? Entenda quais são os benefícios