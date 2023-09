Decisão financeira para milhões que estão no INSS depende do STF agora

Atenção, beneficiários do INSS – Um comunicado recente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) joga luz sobre um tema polêmico que afeta milhares de brasileiros: a possibilidade de concessão de empréstimo consignado para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O INSS revelou que a decisão final para a implementação desse recurso de crédito ainda está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o assunto está em discussão. Mas o que isso significa para aqueles que dependem desse benefício?

INSS aguarda STF para decisão

O INSS fez saber que não vai regularizar nem disponibilizar o recurso do empréstimo consignado ligado ao BPC até que o processo judicial em curso no STF seja totalmente concluído, sem mais possibilidades de recurso. Isso significa que a decisão pode demorar anos para ser tomada, deixando milhares de beneficiários à espera.

Para entendermos o contexto, vale lembrar que em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permitiria a concessão de empréstimo consignado para os beneficiários do BPC. No entanto, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) moveu uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (Adin) contra essa lei. Assim, a Corte Suprema começou a julgar a questão em julho deste ano. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o que ocasionou a suspensão da análise do caso. Enquanto isso, o INSS decidiu parar qualquer movimento que pudesse efetivar essa linha de crédito.

É importante salientar que empréstimo consignado é uma forma de crédito em que as parcelas são diretamente deduzidas do benefício ou salário do contratante, o que geralmente resulta em juros mais baixos. Essa é uma opção que poderia beneficiar muitos brasileiros que recebem o BPC, mas por enquanto, esse recurso permanece em estado de espera, dependendo da finalização do processo judicial.

O BPC é um benefício assistencial, administrado pelo INSS, destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência, sem a necessidade de contribuição prévia à Previdência Social. O valor pago é de um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320,00. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não concede o 13º salário e também não deixa pensão por morte aos dependentes.

Sobre o Instituto

O INSS é o órgão responsável por assegurar o pagamento desse benefício, que não é uma aposentadoria, mas sim uma assistência financeira. Para se qualificar para o BPC, não é necessário ter contribuído para a Previdência Social. No entanto, ele não concede certos benefícios adicionais, como o 13º salário ou a pensão por morte para dependentes.

Nesse cenário, a questão da legalidade do empréstimo consignado para beneficiários do BPC torna-se ainda mais crucial. Se aprovada, a medida poderia significar um alívio financeiro para muitas famílias que dependem desse benefício. No entanto, a espera pela decisão final do STF gera incertezas e apreensões, adiando a possibilidade de um recurso que poderia trazer algum conforto financeiro para aqueles que mais precisam.

