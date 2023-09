Você acredita em simpatias? Se você tem certeza de que finalmente encontrou a sua outra metade da laranja, o amor da sua vida, o futuro pai/mãe dos seus filhos, é mais do que natural que esteja planejando avançar para um compromisso mais sério, como casamento ou, ao menos de início, um namoro duradouro, como uma forma natural de progredirem juntos. No entanto, às vezes essa evolução pode parecer demorada e, até mesmo, cheia de obstáculos. Para lhe ajudar nesta caminhada, separamos 3 simpatias que, pelo o que dizem, funcionam muito bem. Confira, logo abaixo.

Quer se casar? Todos juram que estas 3 simpatias funcionam bem. | Foto: Reprodução.

Para subir ao altar

Se você acredita que finalmente encontrou a sua cara-metade, o amor da sua vida, o futuro pai/mãe dos seus filhos, é mais do que natural que deseje avançar para um compromisso mais sério, como casamento ou, ao menos de início, um namoro duradouro, como uma forma natural de progredirem juntos.

Contudo, essa evolução pode parecer demorada em muitos casos e, até mesmo, apresentar muitos buracos pela estrada que irá caminhar. Para lhe ajudar nesta caminhada, separamos 3 simpatias que, pelo o que dizem, funcionam muito bem. Confira, logo abaixo.

Leia mais: Cuidado! Veja como parar de ARRUINAR o seu namoro

Conheça as 3 simpatias infalíveis o seu relacionamento

Em vez de esperar passivamente, é importante agir e manifestar sua paixão por meio de atitudes. A seguir, revelamos algumas simpatias que podem ajudar a energizar a transformação do seu relacionamento, seja ele uma ficada em estado inicial, um namoro consolidado ou, até mesmo, um casamento.

1. Ritual da fita branca para casamento

Este ritual envolve pegar uma fita de cetim branca e fazer nós nela diariamente, durante 21 dias consecutivos. Enquanto faz cada nó, pronuncie a frase “Este nó representa a força do nosso amor”. Após completar os nós, deixe a fita em uma igreja que celebre muitos casamentos. Ao entrar na igreja, faça uma prece aos santos, pedindo bênçãos para o coração do seu parceiro.

2. A fita vermelha do compromisso

Demonstre seu desejo de compromisso duradouro amarrando uma fita vermelha em sua coxa esquerda durante o dia e colocando-a em um pires à noite. Acenda uma vela e, se tiver uma estátua de Santo Antônio, faça uma prece para atrair energias de casamento. Repita essas ações até que seu desejo de noivado seja realizado e então descarte a fita.

3. A transformação do namorado em marido

Para casais que já usam aliança e estão juntos por um bom tempo, este ritual pode ser útil. Pegue o anel, aqueça-o em suas mãos e depois o jogue na água enquanto estiver quente. Enquanto o anel flutua na água, use sua mão dominante para traçar círculos ao redor dele. Repita este processo até que o noivado seja alcançado.

Atitudes que vão além de simpatia

Lembre-se de que esses rituais não são garantias absolutas, mas podem ajudar a direcionar suas intenções e energias para fortalecer o relacionamento. É importante agir com respeito, comunicação aberta e empatia em todas as fases do relacionamento. O compromisso e a construção de uma base sólida são fundamentais para um relacionamento duradouro e feliz.

Leia também: Seu relacionamento pode ter jeito: 7 sinais que revelam isso