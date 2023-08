Posso registrar meu cachorro no cartório? Dá até para colocar seu sobrenome

Desde o início dos tempos, é possível verificar uma relação entre o ser humano e diversos animais, na maioria das vezes, relações amigáveis, como ocorrem entre os humanos e os animais domésticos, como é o caso dos gatos e cachorros. Os cachorros, por sua vez, possuem um título bem interessante, são considerados os melhores amigos do homem, mas agora, essa amizade está indo além de barreiras legais e permitindo que seus tutores usem o próprio sobrenome na certidão de registro do cachorro, entenda.

Cartórios estão registrando cachorros com sobrenome do tutor, entenda | Imagem de Karen Warfel por Pixabay

É possível registrar um cachorro em cartório?

Sim, agora é totalmente possível realizar o registro, a modalidade já está disponível em várias partes do país e a tendência é que em breve, todos os cartórios possam realizar o registro em questão. Pois além de transformar de fato o pet em um membro da família, facilita algumas ações futuras.

Por exemplo, nos casos onde o animal acaba sumindo ou sendo furtado, como no documento possui todas as características do cachorro, encontrá-lo fica mais fácil, como também, provar a real identidade dos seus donos.

Também é comum que em processos de separação, ocorra brigas para saber qual parte irá ficar com a guarda do cachorro, no documento, também há informações para saber quem é de fato o tutor do animal, em um problema judicial futuro, ele terá prioridade para continuar cuidando do pet.

Veja também: Veja Se Você Já Pode Pedir Seu Cartão Preferencial De Estacionamento Por Idade

Como funciona o processo?

O processo é bastante simples e rápido, está disponível em vários cartórios do Brasil, como salientado. Isso contribui bastante para a segurança dos animais e a preservação de todos os direitos dos donos. Ao chegar no cartório, todos os procedimentos devem levar no máximo 20 minutos.

No documento, estão reunidas várias informações inerentes ao animal, tudo que possa ser útil no futuro, como:

Nome do animal;

Sobrenome do dono;

Fotos do animal;

Informações sobre vacinas e chip.

Passo a passo para realizar o registro

O primeiro passo é entrar em contato com os cartórios da região e verificar se o serviço está disponível, a pesquisa pode ser realizada pela internet. Ao achar um cartório, basta:

Ir até a unidade portando RG, CPF e comprovante de residência, caso o cartório não realize fotos no local, é necessário levá-la de casa;

Leve todos os certificados do animal, como de vacinas e pedigree;

Pronto, basta esperar que o responsável irá realizar a confecção e após isso autenticar, após o processo, o animal será de fato um membro da família.

O valor pode variar de cartório para cartório, mas em geral, a pessoa paga apenas pelo documento que está sendo preenchido e o valor cobrado pela unidade para ter uma firma no cartório e realizar a devida autenticação, já que para fins legais, isso é necessário.

Veja também: Marca Famosa De Leite Foi Retirada Das Prateleiras Do Mercado; Entenda